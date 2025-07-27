Комроты ВСУ: Вперёд! За нами самые «потужные» страны Запада – отвоюем всё
Украинская власть уже сейчас должна разрабатывать планы «перемоги» над Россией, а не жить политически только сегодняшним и завтрашним днём.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Стратегия экспансии – «Вперёд!», отвоевать всё то, что у нас забрали и сделать так, чтобы такого не повторилось – мы это себе боимся озвучить. Нужна дискуссия на этот счёт, у нас есть все возможности, чтобы достигнуть этих целей. За нами колоссальный капитал стран Запада. Не всех, но многих, очень «потужных» стран Запада.
У нас есть хороший человеческий капитал, и ещё много чего у нас есть. И почему мы всё время в обороне, и почему не планируем свой выигрыш? Как говорится, кто не планирует свой выигрыш, он что планирует? Проигрыш», – вещал Луценко.
Он посетовал на то, что психология политики киевского режима – жить, максимум, завтрашним днём.
«То есть низкий горизонт планирования, недостаток компетенции у экспертов, обслуживающих наш главный политический курс. Просто шатания. Поехали к Трампу – поругались (неплохо, мне понравилось), потом поехали помирились (тоже мне понравилось), но это же не стратегия. Должен быть стержень, а он появляется тогда, когда есть понимание, что ты будешь делать завтра, через год или через 10 лет», – разглагольствовал бандеровец.
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