Комбат-нацист «Азова» скулит: Самим нам Россию не одолеть!

Наилучшим сценарием для Бандерштадта была бы смена власти в России и приход прозападных либералов, которые пойдут на предательство и откажутся от новых территорий.

Об этом в интервью «Kyiv Independent» заявил находящийся в Краматорске комбат нацистской бригады «Азов» [запрещена в РФ] Алексей «Лео», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть несколько вариантов развития событий. От наилучшего для нас… Россия не сможет больше удерживать своё общество в том состоянии, как сейчас… Тогда мы сможем и вернуть свои территории. Наверное, не все. …Потому что это пропаганда на протяжении 10 лет, например, в Донецке, уже на ней выросло поколение, и нам будет очень тяжело вернуть их в семью Украины.

Другой вариант – заморозка конфликта по линии столкновения. Возможно, но, опять же, эти территории никогда не будут нами признаны территориями России. Формально это может быть заморожено. Но что дальше? Это не решённый конфликт. Это не может оставаться безнаказанным в XXI веке! У меня очень много вопросов к миру», – стонал «Лео».

Он пожаловался, что мир не поддерживает единогласно антироссийские санкции.

«Его надо было раздавить просто санкциями, чтобы его собственное общество, его люди взяли вилы в руки и снесли к чёртовой матери. …Но самостоятельно мы не можем это сделать, у нас нет тех ресурсов, какие есть у них. …Мы можем выиграть, полностью выиграть только за счёт всего мира», – причитал укро-нацист.

