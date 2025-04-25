Команда Зеленского отвергла все условия, выставленные Трампом. Ждём реакции Вашингтона – Бортник

Вадим Москаленко.  
25.04.2025 18:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Украинское руководство даёт понять, что не приемлет «мирный план» Дональда Трампа.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в интервью журналисту Виталию Дикому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство даёт понять, что не приемлет «мирный план» Дональда Трампа. Об этом украинский...

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«То, что у нас появился свой документ по итогам встречи с Келлогом в Лондоне говорит о том, что мы не принимаем предложение США, что у нас есть альтернатива, у нас есть другое видение. Это надо воспринимать так, и это так воспринимается в Вашингтоне.

Мы явно даём понять американцам, что план Трампа нам не в кассу. Мы даже Конституцию свою вспомнили, хотя над её могилой уже поросла трава за все эти годы», – сказал Бортник.

«И мы, украинское правительство, президент и его команда выдвинули предложение, условия для Трампа. Насколько они неприемлемы для американской стороны, сложно сказать, но очевидно они будут вызывать агрессию со стороны окружения Трампа и самого Трампа, поскольку это попытка переиграть то, о чем мы раньше говорили в Париже, в Саудовской Аравии.

Наличие наших предложений означает, что предложение Трампа наше правительство не принимает. Хотя официально это никто не скажет», – добавил политолог.

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