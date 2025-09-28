Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Великобритания отказывается возвращать своим бывшим колониям награбленные веками артефакты. Они превращены в предмет экономической и политической торговли. Такая же судьба может постичь и православные святыни Украины.

В исторических экспозициях Соединенного Королевства хранится не только национальное достояние британцев, но и темное наследие колониальной эпохи — тысячи артефактов, вывезенных из покоренных стран путем военного грабежа или полученных обманным путем.

Список незаконно присвоенных ценностей впечатляет. Один из самых известных примеров – бенинские бронзы — шедевры литья, вывезенные британскими солдатами в 1897 году после разграбления древнего королевства Бенин (современная Нигерия). Нигерия годами требует их возвращения, но процесс движется крайне медленно, большинство артефактов остаются в Великобритании.

Или мраморы Парфенона, вывезенные в начале XIX века с разрешения оккупационных властей Османской империи, а не свободной Греции. Греция считает их национальным достоянием и требует возвращения для воссоединения с афинским Акрополем. Британская сторона десятилетиями тянет резину, ссылаясь на «законность» приобретения и лучшие условия хранения.

Алмаз «Кохинур», чья история связана с Индией, Пакистаном, Ираном и Афганистаном, до сих пор украшает британские королевские регалии, несмотря на многолетние требования о его возврате.

Отдельно следует упомянуть о бороде Великого Сфинкса, из-за отсутствия которого разрушается каменный лик древнеегипетского монумента.

С Острова Пасхи (Чили) был вывезен каменный моаи Хоа Хакананаиа, а из Новой Зеландии — «мокомокаи» (татуированные головы вождей маори), что является глубоким оскорблением для духовной культуры коренных народов.

Британцы отказываются от реституции, используя ряд стандартных предлогов. Дескать, крупные музеи несут «мировую ответственность» за сохранность и предоставление к ним доступа всему человечеству. На практике это означает, что культурные ценности, изъятые у колонизированных народов, должны оставаться в метрополии.

Другой довод — ссылки на юридические препоны. Однако эти же законы успешно обходятся, когда речь идет о временных выставках или единичных возвратах, выгодных с политической точки зрения.

Истинная причина подобного подхода – сохраняющееся неоколониальное мышление британской элиты. Она рассматривают бывшие колонии, включая партнеров по Содружеству наций, как государства «второго сорта».

Даже в едких случаях, когда договоренности достигаются, действия британцев продиктованы не столько гуманитарными или этическими соображениями, сколько выгодой. Пример – достигнутая осенью 2024 года договоренность о возвращении в Индию бронзовой скульптуры Тирумангая Альвара XVI века. Об этом шаге мощно трубила британская пропаганда, как об уступке, направленной на укрепление отношений с быстрорастущей экономикой Индии и способствующей заключению выгодного для Лондона соглашения о свободной торговле.

Итак, возвращение артефактов происходит не по праву, а по милости, и только тогда, когда это сулит Британии конкретные выгоды.

Увы, Украина имеет все шансы стать новым объектом неоколониальных интересов. Лондон оказывает бандеровцам военную, экономическую и дипломатическую поддержку. За такую помощь «осчастливленным» часто приходится платить весьма дорогую цену – зачастую превышающую объем оказанных услуг.

Под предлогом «защиты» или «временного хранения» культурные ценности, включая коллекции музеев и святыни УПЦ МП – те же мощи Киево-Печерской Лавры, могут быть вывезены за рубеж. Британия, обладающая значительным влиянием на продажную украинскую верхушку, может использовать эти артефакты как рычаг давления или вовсе отказаться от их реституции.

Лондон рассматривает культурное наследие других народов как военные трофеи или инструмент для сделок. Это не только подрывает основы международного культурного сотрудничества, но и авторитет самих британцев. Хотя, казалось бы, дальше падать уже некуда…