Кирилл Фролов: Срочно избавиться от «трампобесия» и начать действовать

Максим Столяров.  
21.04.2025 17:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Провокации, Россия, США, Турция, Украина


Необходимы незамедлительные резкие решения, поскольку Запад уже ведёт активную подготовку для введения европейского морского военного контингента под Одессу.

Об этом  говорили участники СВО, подполковник Алексей Селиванов и эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Необходимы незамедлительные резкие решения, поскольку Запад уже ведёт активную подготовку для введения европейского морского...

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«Безусловно, США и Европа договариваются о контингентах. И если, со слов Лаврова и Небензи, ответ России будет «нет» – все начнут попытки введения контингента очень быстро.

Ради этого в Стамбуле на днях было совещание европейских и турецких военных о том, что Эрдоган должен пустить французские и английские морские контингенты под Одессу», – прозвучало мнение.

«И Трамп дал Эрдогану большой подарок, он заявил о выводе части американских военных из Сирии, то есть он отдаёт её Эрдогану окончательно, чтобы он поддержал эти оккупационные контингенты. То есть времени у нас очень мало, и нужно сейчас выкинуть с потрохами всё «трампобесие» и начать действовать», – предупредил Фролов.

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