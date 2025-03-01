Киевское издание: «Нам готовят мучительную смерть на основе стамбульских соглашений»
Три года назад Украина сама согласилась на сокращение своей армии и отказ от НАТО.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское издание «Зеркало недели».
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Автор материала обратил внимание на недавнее интервью спецпсосланника президента США Стива Уиткоффа, высказавшего мнение, что проект стамбульского соглашения от 2022 года может стать «ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией».
«Для нас это совсем не радостная новость: стамбульские договоренности — протухшая консерва, грозящая Украине ботулизмом и мучительной смертью», – отмечается в статье.
При этом издание, ссылаясь на ряд своих источников, указывает, что глава украинской делегации Давид Арахамия документ парафировал (предварительно одобрил), поставив свою подпись, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин.
«В нынешних условиях ключевые для Киева пункты в стамбульских договоренностях — изменение Конституции и фиксация в ней статуса постоянного нейтралитета нашей страны, а также ограничение на численность украинской армии, на что согласилась весной 2022 года украинская сторона», – говорится в публикации.
При этом издание, тесно связанное с глобалистами, считает, что брать за основу проект такого мирного договора ни в коем случае нельзя.
«Для России стамбульские договоренности — один из инструментов ослабления Украины, ее дестабилизации, реализации грузинского сценария. Москва прекрасно понимает, что любое ослабление нашей страны — шаг, который не только открывает перед Кремлем возможности для дальнейшей политической и экономической экспансии в Украине, но и ведет к ее уничтожению. А это, в свою очередь, существенно ослабляет всю европейскую безопасность, делая Европу более уязвимой», – пугает «ЗН».
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