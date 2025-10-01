«Исторический бред и нарративы Путина!» – укро-нацисты обозлились на президента Польши

Антибандеровские инициативы президента Польши Кароля Навроцкого повторяют российские нарративы о денацификации Украины.

Об этом на телеканале NTA заявил экс-директор украинского института нацпамяти, депутат «Европейской солидарности» Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это бред, с исторической точки зрения, потому что вообще такого понятия, как бандеризм, не существует. Существует идеология украинского национализма, если её сводить к одной фразе, то это «добудешь украинское государство, или погибнешь в борьбе за него» [«заповедь» ОУН (запрещена в РФ)].

Это та фраза, вокруг которой объединились сотни тысяч украинцев в 20-30-х, в 40-х, 50-х гг., которые боролись за независимость Украины, и сегодня она объединяет украинцев в борьбе за независимость.

Поэтому осуждать идеологию украинской борьбы за независимость могут только те, кто не хотят видеть Украину «незалежной». Это очень вредная инициатива.

Сознательно или несознательно Кароль Навроцкий подыгрывает Владимиру Путину, распространяя российские нарративы о том, что борьба за независимость Украины является чем-то близким к нацизму.

Ничего доброго я от этой инициативы не ожидаю, безусловно, это дальнейшая политизация истории во вред как истории, так и политики», – возмущался Вятрович.