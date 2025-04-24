Иноагент Каспаров признал, что Россия ведет народную войну
Оставшаяся в России прозападная оппозиция не способна пошатнуть страну. Об этом в эфире предательского «Форума свободной России» заявил бывший шахматист, иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий спросил, что «должны сделать россияне, чтобы вы перестали считать войну российской?».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Боюсь, сегодня уже ничего они не могут сделать. Потому что я объективно смотрю на вещи. Сначала надо признать факт, что война российская. Сегодня война стала неразрывной частью российского общества на всех уровнях: политическом, экономическом, социальным, психологическом, пропагандистском. Везде, с детского сада до губернаторских кабинетов. Это война, по большому счету, народная война. Она в том числе и приносит экономическую выгоду. Для многих людей это способ реального заработка.
Да, много людей, наверное даже если 10% из 14о миллионов, они готовы воротить нос, морщиться по этому поводу. Но ничего пока от них ждать не приходится», – пожаловался Каспаров.
По его мнению, сейчас победить Россию можно только сокрушительным поражением на поле боя.
«Диктатуры такого масштаба, они не падают без военного поражения. Это просто такая историческая правда. Это и российская история, со времен Наполеоновской войны, мы все знаем, победы в войнах укрепляли режим.
Поражение в русско-японской войне, тупик Первой мировой войны – крах всего чего только можно. Победа во Второй мировой войне вместе с союзниками – сегодня на этой войне продолжают создавать мифы, которые, к сожалению, оказались слишком живучими, паразитируют в сознании. Поражение в Холодной войне, выход из Афганистана – крах Советского Союза. То есть, в принципе, это история», – добавил русофоб.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: