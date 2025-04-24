Иноагент Каспаров признал, что Россия ведет народную войну

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Оставшаяся в России прозападная оппозиция не способна пошатнуть страну. Об этом в эфире предательского «Форума свободной России» заявил бывший шахматист, иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий спросил, что «должны сделать россияне, чтобы вы перестали считать войну российской?».

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«Боюсь, сегодня уже ничего они не могут сделать. Потому что я объективно смотрю на вещи. Сначала надо признать факт, что война российская. Сегодня война стала неразрывной частью российского общества на всех уровнях: политическом, экономическом, социальным, психологическом, пропагандистском. Везде, с детского сада до губернаторских кабинетов. Это война, по большому счету, народная война. Она в том числе и приносит экономическую выгоду. Для многих людей это способ реального заработка. Да, много людей, наверное даже если 10% из 14о миллионов, они готовы воротить нос, морщиться по этому поводу. Но ничего пока от них ждать не приходится», – пожаловался Каспаров.

По его мнению, сейчас победить Россию можно только сокрушительным поражением на поле боя.