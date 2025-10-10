Индия помогает России бомбить бандеровцев – The Independent
Индия теперь считается крупнейшим поставщиком топливных присадок, используемых для повышения возможностей российских истребителей. Об этом пишет британская газета The Independent, получившая доступ к документам киевского центра «Совет экономической безопасности Украины», функционирующего на западные гранты.
Отмечается, что несколько индийских компаний поставили почти половину всего объема импортируемых Россией топливных присадок.
«Топливные присадки — это химические соединения в жидкой форме, добавляемые в авиационное топливо как для коммерческих, так и для военных самолетов для повышения их характеристик. Подобные топливные усилители используются в российских истребителях Су-34 и Су-35С , которые Владимир Путин использовал для атак на Украину крылатыми, сверхзвуковыми и управляемыми ракетами, а также планирующими авиабомбами», – пишет газета.
Наиболее значимый экспорт был осуществлен индийской компанией Perfect Traders and Moulders Private LTD, поставщиком нефтехимической продукции, а также авиационных запасных частей и оборудования, которая поставила 1885 тонн топливных присадок.
«Индия регулярно защищала свои прочные торговые отношения с Россией, заявляя, что они отвечают интересам её народа и необходимости развития экономики. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не критиковал Россию напрямую за вторжение на Украину, но неоднократно призывал к прекращению войны, что он вновь сделал на переговорах с сэром Киром Стармером в четверг», – пишет газета.
Указывается, что за комментарием по этому поводу британское издание обратилось в МИД Индии.
