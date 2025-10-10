Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Индия теперь считается крупнейшим поставщиком топливных присадок, используемых для повышения возможностей российских истребителей. Об этом пишет британская газета The Independent, получившая доступ к документам киевского центра «Совет экономической безопасности Украины», функционирующего на западные гранты.

Отмечается, что несколько индийских компаний поставили почти половину всего объема импортируемых Россией топливных присадок.

«Топливные присадки — это химические соединения в жидкой форме, добавляемые в авиационное топливо как для коммерческих, так и для военных самолетов для повышения их характеристик. Подобные топливные усилители используются в российских истребителях Су-34 и Су-35С , которые Владимир Путин использовал для атак на Украину крылатыми, сверхзвуковыми и управляемыми ракетами, а также планирующими авиабомбами», – пишет газета.

Наиболее значимый экспорт был осуществлен индийской компанией Perfect Traders and Moulders Private LTD, поставщиком нефтехимической продукции, а также авиационных запасных частей и оборудования, которая поставила 1885 тонн топливных присадок.

«Индия регулярно защищала свои прочные торговые отношения с Россией, заявляя, что они отвечают интересам её народа и необходимости развития экономики. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не критиковал Россию напрямую за вторжение на Украину, но неоднократно призывал к прекращению войны, что он вновь сделал на переговорах с сэром Киром Стармером в четверг», – пишет газета.

Указывается, что за комментарием по этому поводу британское издание обратилось в МИД Индии.