Индия помогает России бомбить бандеровцев – The Independent

Олег Кравцов.  
10.10.2025 08:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 124
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Индия теперь считается крупнейшим поставщиком топливных присадок, используемых для повышения возможностей российских истребителей. Об этом пишет британская газета The Independent, получившая доступ к документам киевского центра «Совет экономической безопасности Украины», функционирующего на западные гранты.

Отмечается, что несколько индийских компаний поставили почти половину всего объема импортируемых Россией топливных присадок.

«Топливные присадки — это химические соединения в жидкой форме, добавляемые в авиационное топливо как для коммерческих, так и для военных самолетов для повышения их характеристик. Подобные топливные усилители используются в российских истребителях Су-34 и Су-35С , которые Владимир Путин использовал для атак на Украину крылатыми, сверхзвуковыми и управляемыми ракетами, а также планирующими авиабомбами», – пишет газета.

Наиболее значимый экспорт был осуществлен индийской компанией Perfect Traders and Moulders Private LTD, поставщиком нефтехимической продукции, а также авиационных запасных частей и оборудования, которая поставила 1885 тонн топливных присадок.

«Индия регулярно защищала свои прочные торговые отношения с Россией, заявляя, что они отвечают интересам её народа и необходимости развития экономики. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не критиковал Россию напрямую за вторжение на Украину, но неоднократно призывал к прекращению войны, что он вновь сделал на переговорах с сэром Киром Стармером в четверг», – пишет газета.

Указывается, что за комментарием по этому поводу британское издание обратилось в МИД Индии.

