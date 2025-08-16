Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна перестать стремиться в НАТО и ЕС, которые показали свою недееспособность.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил ранее поддержавший оба майдана украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По мере разворачивания войны, перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС были уничтожены. Не потому, что нам сказали, что вы в НАТО точно не вступите в ЕС когда-нибудь, а потому, что и та, и другая перспектива утратила смысл для нас. НАТО показала, что это полностью импотентная организация с точки зрения возможного проявления какой-то военной силы», – сказал Дацюк.