«Импотентные НАТО и ЕС нам больше не нужны» – укро-философ
Украина должна перестать стремиться в НАТО и ЕС, которые показали свою недееспособность.
Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил ранее поддержавший оба майдана украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По мере разворачивания войны, перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС были уничтожены. Не потому, что нам сказали, что вы в НАТО точно не вступите в ЕС когда-нибудь, а потому, что и та, и другая перспектива утратила смысл для нас.
НАТО показала, что это полностью импотентная организация с точки зрения возможного проявления какой-то военной силы», – сказал Дацюк.
«ЕС показал, что они не могут ничего, прежде всего, произвести нужное количество снарядов для Украины. Вот просто не могут. Война идет уже четвертый год, а они не могут произвести снаряды.
Возникает вопрос, а зачем нам объединение, которое элементарно не может произвести снаряды?» – добавил философ.
