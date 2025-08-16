«Импотентные НАТО и ЕС нам больше не нужны» – укро-философ

Вадим Москаленко.  
16.08.2025 19:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 207
 
Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Украина


Украина должна перестать стремиться в НАТО и ЕС, которые показали свою недееспособность.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил ранее поддержавший оба майдана украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна перестать стремиться в НАТО и ЕС, которые показали свою недееспособность. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По мере разворачивания войны, перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС были уничтожены. Не потому, что нам сказали, что вы в НАТО точно не вступите в ЕС когда-нибудь, а потому, что и та, и другая перспектива утратила смысл для нас.

НАТО показала, что это полностью импотентная организация с точки зрения возможного проявления какой-то военной силы», – сказал Дацюк.

«ЕС показал, что они не могут ничего, прежде всего, произвести нужное количество снарядов для Украины. Вот просто не могут. Война идет уже четвертый год, а они не могут произвести снаряды.

Возникает вопрос, а зачем нам объединение, которое элементарно не может произвести снаряды?» – добавил философ.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить