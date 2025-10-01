«Идут широким фронтом. Остановить не можем»: украинский военкор о наступлении на Днепропетровск

Российская армия продолжает продвигаться в Днепропетровской области.

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил украинский военный журналист Богдан Пападин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В зоне ответственности российской группировки «Восток», где сконцентрированы три армии, есть существенные достижения за эту неделю. И стоит отметить, что это один из немногих участков фронта активных, где русские имеют определенные достижения», – сказал Пападин.

Он отметил, что у ВС РФ есть преимущество в силах и средствах.

«И мы видим, что противник пытается идти широким фронтом, обеспечивая фланги и тыл. Поэтому нужно обращать внимание высшего военно-политического командования на это направление, что ситуация здесь действительно достаточно сложная и напряженная, и пока на данный момент не удается стабилизировать этот участок фронта и сделать так, чтобы противник не имел продвижения.

Это очень важно, потому что в дальнейшем, если противник выходит на Вишневое, у него уже есть возможность развертывать свое наступление как в сторону населенного пункта Покровское, Днепропетровская область, так и южнее в сторону Запорожской области [на Гуляй-Поле]», – опасается украинский военкор.