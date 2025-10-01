«Идут широким фронтом. Остановить не можем»: украинский военкор о наступлении на Днепропетровск

Игорь Шкапа.  
01.10.2025 15:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 722
 
Дзен, Днепропетровск, Россия, Спецоперация


Российская армия продолжает продвигаться в Днепропетровской области.

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил украинский военный журналист Богдан Пападин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия продолжает продвигаться в Днепропетровской области. Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В зоне ответственности российской группировки «Восток», где сконцентрированы три армии, есть существенные достижения за эту неделю. И стоит отметить, что это один из немногих участков фронта активных, где русские имеют определенные достижения», – сказал Пападин.

Он отметил, что у ВС РФ есть преимущество в силах и средствах.

«И мы видим, что противник пытается идти широким фронтом, обеспечивая фланги и тыл. Поэтому нужно обращать внимание высшего военно-политического командования на это направление, что ситуация здесь действительно достаточно сложная и напряженная, и пока на данный момент не удается стабилизировать этот участок фронта и сделать так, чтобы противник не имел продвижения.

Это очень важно, потому что в дальнейшем, если противник выходит на Вишневое, у него уже есть возможность развертывать свое наступление как в сторону населенного пункта Покровское, Днепропетровская область, так и южнее в сторону Запорожской области [на Гуляй-Поле]», – опасается украинский военкор.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить