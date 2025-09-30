Глупые угрозы Москве аукнутся нам зимой – галичанин-русофоб 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зимой каждую неделю тот или иной украинский регион будет сидеть без света.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На этих выходных прилетело, бабахнуло, половина Черниговской области без света. И так будет каждую неделю везде», – уверен Дроздов.

Он говорит, что такова «террористическая сущность и стратегия России», но при этом признает, что киевский режим провоцирует Москву.

«Власть, которая до сих пор не хочет рассматривать вариант выхода из войны, входит в азарт, потому что промышленные производства, свои фирмы, тендеры и так далее. Что говорит власть? «Готовьте, заряжайте пауэрбанки. Вообще, желательно оставаться в безопасных местах». То есть при эскалационной экспоненте войны, которая начнется, безусловно, с закрытием темы прекращения войны или поиска решений по ней, советы оставаться в более безопасных местах. Ну да, очень заботливо», – с явным сарказмом говорит галичанин.

При этом он напомнил слова диктатора Владимира Зеленского, пригрозившего, что если блэкаут будет на Украине, то без света останется Москва.