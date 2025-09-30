Глупые угрозы Москве аукнутся нам зимой – галичанин-русофоб
Зимой каждую неделю тот или иной украинский регион будет сидеть без света.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
«На этих выходных прилетело, бабахнуло, половина Черниговской области без света. И так будет каждую неделю везде», – уверен Дроздов.
Он говорит, что такова «террористическая сущность и стратегия России», но при этом признает, что киевский режим провоцирует Москву.
«Власть, которая до сих пор не хочет рассматривать вариант выхода из войны, входит в азарт, потому что промышленные производства, свои фирмы, тендеры и так далее. Что говорит власть? «Готовьте, заряжайте пауэрбанки. Вообще, желательно оставаться в безопасных местах».
То есть при эскалационной экспоненте войны, которая начнется, безусловно, с закрытием темы прекращения войны или поиска решений по ней, советы оставаться в более безопасных местах. Ну да, очень заботливо», – с явным сарказмом говорит галичанин.
При этом он напомнил слова диктатора Владимира Зеленского, пригрозившего, что если блэкаут будет на Украине, то без света останется Москва.
«Посмотрим, насколько эти гневные напыщенные угрозы сработают. Было бы очень хорошо. Но если по ресурсам, больше просматривается блэкаут у нас, на территории жертвы», – мрачно язвит Дроздов.
