«Главное – готовность к войне с Россией»: Рютте одобрил мобилизацию женщин в НАТО

Вадим Москаленко.  
04.12.2025 09:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 133
 
Страны-члены ЕС должны быть готовы к большой войне с Россией, даже если для этого им придётся провести мобилизацию женщин.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил генсек альянса Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Пока на Украине продолжается война, страны ужесточают свою военную политику, например, увеличивают срок службы, и рассматривают возможность обязательного призыва.

Также все чаще включают женщин в планы мобилизации. Некоторые европейские страны уже пересмотрели свои законы, чтобы включить женщин в программы подготовки к мобилизации, а другие заявляют о подобных намерениях. Как вы оцениваете эту тенденцию?» – спросила журналистка.

Рютте ответил:

«Наши вооруженные силы должны быть максимально готовы к текущей ситуации. Мы знаем, что Россия тратит около 40% своего государственного бюджета на оборону, около 200 миллиардов долларов в год.

И их покупательная способность такова, что эти 200 миллиардов долларов выше, чем у нас в Европе, из-за другой структуры нашей экономики. Сейчас они тратят около 10% своего ВВП на оборону.

Учитывая этот факт и быстрое наращивание российской армии, мы должны реагировать. Это связано как с мужчинами и женщинами в военной форме, так и с готовностью ВПК».

Рютте уточнил:

«Каждая страна сама решает, как набирать мужчин и женщин в армию. В некоторых странах есть призыв на военную службу, в других обсуждают возможность введения призыва.

Германия по Конституции должна предлагать военную службу и женщинам. В Норвегии сейчас каждый третий в армии – это женщина. Так что это быстро меняется, но в конечном счете это зависит от каждой страны.

Мы будем постоянно следить за тем, чтобы наши страны выполняли свои обещания, включая численность вооруженных сил и объем производства», – подытожил генсек.

