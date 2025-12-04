«Главное – готовность к войне с Россией»: Рютте одобрил мобилизацию женщин в НАТО
Страны-члены ЕС должны быть готовы к большой войне с Россией, даже если для этого им придётся провести мобилизацию женщин.
Об этом на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил генсек альянса Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Пока на Украине продолжается война, страны ужесточают свою военную политику, например, увеличивают срок службы, и рассматривают возможность обязательного призыва.
Также все чаще включают женщин в планы мобилизации. Некоторые европейские страны уже пересмотрели свои законы, чтобы включить женщин в программы подготовки к мобилизации, а другие заявляют о подобных намерениях. Как вы оцениваете эту тенденцию?» – спросила журналистка.
Рютте ответил:
«Наши вооруженные силы должны быть максимально готовы к текущей ситуации. Мы знаем, что Россия тратит около 40% своего государственного бюджета на оборону, около 200 миллиардов долларов в год.
И их покупательная способность такова, что эти 200 миллиардов долларов выше, чем у нас в Европе, из-за другой структуры нашей экономики. Сейчас они тратят около 10% своего ВВП на оборону.
Учитывая этот факт и быстрое наращивание российской армии, мы должны реагировать. Это связано как с мужчинами и женщинами в военной форме, так и с готовностью ВПК».
Рютте уточнил:
«Каждая страна сама решает, как набирать мужчин и женщин в армию. В некоторых странах есть призыв на военную службу, в других обсуждают возможность введения призыва.
Германия по Конституции должна предлагать военную службу и женщинам. В Норвегии сейчас каждый третий в армии – это женщина. Так что это быстро меняется, но в конечном счете это зависит от каждой страны.
Мы будем постоянно следить за тем, чтобы наши страны выполняли свои обещания, включая численность вооруженных сил и объем производства», – подытожил генсек.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: