«Генералов не спросят» – Ширяев о возможной заморозке в интересах Украины

Переговоры между США и Россией вполне могут закончиться заморозкой конфликта по линии фронта, которая буде выгодна, прежде всего, Украине. Об этом в своем видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем дальше продвигается дело к переговорам, тем больше и больше вступают в дело уже политики, а не генералы. Но итогов переговоров не знает ни Путин, ни Трамп. Ни у кого нет никаких инсайдов о том, что там сейчас обсуждают в Кремле, в Белом доме. Поэтому тут вот очень характерное высказывание Путина было вчера. Просто в беседе сказал: «Знаете, вот мы когда заходили на Украину, переговоры начались прямо на следующий день. И мы им сказали, люди в Донецке, ЛНР, не хотят с вами жить, уходите, и все закончится, больше ничего не будет». То есть, я это интерпретирую так, что в то время украинскому руководству поставили ультиматум – вот две области. Уходите из этих двух областей, и всё закончится. Ёлки-моталки, это всё мы только сейчас узнаём. Оказывается, вот какие были расклады. Тогда можно было вот на таком уровне разговаривать», – сказал Ширяев.