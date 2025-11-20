Финляндия – это скучный пригород Питера, населенный хуторянами-алкоголиками – Милонов поделился воспоминаниями

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Финляндия – это пригород Санкт-Петербурга, который населяют скучные люди и никакие политические лидеры. Причина тому – хуторское мышление местных жителей, которые съезжаются на ярмарки, а после отправляются пьянствовать.

Об этом в интервью военкору Александру Сладкову заявил депутат Госдумы, избранный от Петербурга, Виталий Милонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я Финляндию знаю от и до, потому что Финляндия – пригород Петербурга. Я знаю Стубба (президент Финляндии, – авт.), знаю всех их. Нет политика, с которым мы не сидели бы и не ели рыбу, не ловили рыбу и не пили, кстати, за здоровье Владимира Владимировича. Финляндия – скучная страна, где может побеждать партия «Истинные финны» с никакущим лидером. Я прихожу к ней в парламент, спикер парламента от «Истинных финнов», – ну, сидит какая-то девочка, у нее нет искры в глазах, нет живой мысли, она не лидер, она не может повести за собой, она – невзрачная «ИКЕА», никакое, ничто», – рассказывал он.