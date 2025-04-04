Если считать не в номинальных деньгах, а по паритету покупательской способности, то Россия тратит на военные нужды больше, чем все страны Евросоза вместе взятые. Всему виной – более дешевые российские технологии и техника, чем западные.

Об этом в эфире телеканала DW заявил бывший премьер-министр Литвы, ныне – еврокомиссар по обороне Андоюс Кубилюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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