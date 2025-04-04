Еврокомиссар в недоумении: РФ тратит на военные нужды больше ЕС
Если считать не в номинальных деньгах, а по паритету покупательской способности, то Россия тратит на военные нужды больше, чем все страны Евросоза вместе взятые. Всему виной – более дешевые российские технологии и техника, чем западные.
Об этом в эфире телеканала DW заявил бывший премьер-министр Литвы, ныне – еврокомиссар по обороне Андоюс Кубилюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Россия сегодня тратит где-то 9% от своего всего валового продукта. Европейский Союз подходит к 2%. У нас планы, наверное, НАТО утвердит где-то 3%. Соединенные Штаты тратят 3,5%. Если переходим на номиналы, Европейский Союз тратит где-то 340 миллиардов евро, у Соединенных Штатов это около 900 миллиардов евро, у России 140 миллиардов, по-моему, где-то около этого. И потом всё пересчитывается по паритету покупательской способности.
Это номиналы. А если переходить на паритет покупательных способностей, потому что за те же деньги в России можно произвести большее число там танков, скажем, тогда получается так, что Россия в этом году, по экспертным расчетам, будет тратить на военные нужды больше, чем весь Европейский Союз. Вот такая цифра по паритету покупательской способности», – заявил Кубилюс.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: