«Если Украина падёт, через два поколения мы станем русскими!» – бандеровец

Вадим Москаленко.  
01.10.2025 16:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 473
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


С современными технологиями России понадобится всего пара поколений, чтобы полностью очистить освобождённые территории от бандеровской идеологии.

Об этом на одесском телеканале «Первый городской» заявил со-координатор русофобского движения «Пространство свободы» Тарас Шамайда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С современными технологиями России понадобится всего пара поколений, чтобы полностью очистить освобождённые территории от...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Русские хотят уничтожить украинский народ, превратив их в русских. И я не могу сказать, что это невозможно. Если современное украинское государство не устоит, то с современными технологиями это возможно.

И мы видим, что российский режим уже десятки народов превратил в русских. Другие порабощённые народы, например народы Поволжья, сейчас пребывают в сильной русификации, они даже своих языков не помнят. И сверхзадача русских сделать то же самое с Украиной», – вещал Шамайда.

Он подчеркнул, что это уже происходит на подконтрольной Киеву территории.

«Они работают над этим не только силой оружия и репрессий, а уже делают это на подконтрольной территории Украины, через интернет. Мы видим, что мультфильм «Маша и медведь» стал самым популярным мультсериалом на Украине. Или русская музыка», – возмущался нацист.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить