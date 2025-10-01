«Если Украина падёт, через два поколения мы станем русскими!» – бандеровец

С современными технологиями России понадобится всего пара поколений, чтобы полностью очистить освобождённые территории от бандеровской идеологии.

Об этом на одесском телеканале «Первый городской» заявил со-координатор русофобского движения «Пространство свободы» Тарас Шамайда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские хотят уничтожить украинский народ, превратив их в русских. И я не могу сказать, что это невозможно. Если современное украинское государство не устоит, то с современными технологиями это возможно.

И мы видим, что российский режим уже десятки народов превратил в русских. Другие порабощённые народы, например народы Поволжья, сейчас пребывают в сильной русификации, они даже своих языков не помнят. И сверхзадача русских сделать то же самое с Украиной», – вещал Шамайда.