«Если Украина падёт, через два поколения мы станем русскими!» – бандеровец
С современными технологиями России понадобится всего пара поколений, чтобы полностью очистить освобождённые территории от бандеровской идеологии.
Об этом на одесском телеканале «Первый городской» заявил со-координатор русофобского движения «Пространство свободы» Тарас Шамайда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Русские хотят уничтожить украинский народ, превратив их в русских. И я не могу сказать, что это невозможно. Если современное украинское государство не устоит, то с современными технологиями это возможно.
И мы видим, что российский режим уже десятки народов превратил в русских. Другие порабощённые народы, например народы Поволжья, сейчас пребывают в сильной русификации, они даже своих языков не помнят. И сверхзадача русских сделать то же самое с Украиной», – вещал Шамайда.
Он подчеркнул, что это уже происходит на подконтрольной Киеву территории.
«Они работают над этим не только силой оружия и репрессий, а уже делают это на подконтрольной территории Украины, через интернет. Мы видим, что мультфильм «Маша и медведь» стал самым популярным мультсериалом на Украине. Или русская музыка», – возмущался нацист.
