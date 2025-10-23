ЕС решил атаковать Индию и Китай за сотрудничество с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз наконец согласовал очередной, уже 19-й по счету, пакет санкций против России. Председательствующая в Евросоюзе Дания объявила, что «последняя страна ЕС сняла свои возражения», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации, которую публикует в западных медиа со ссылкой на европейские источник, в новый пакет вошли запрет на импорт сжиженного природного газа из России к 2027 году, внесение в черный список танкеров так называемого «теневого флота» РФ и ограничения и ограничения на поездки российских дипломатов в Европу.

«Блумберг» пишет, что в новом пакете фигурируют как банки России, так и некоторых стран Центральной Азии, плюс несколько криптовалютных бирж.

Кроме того, под санкции попали несколько китайских и индийских компаний, которые сотрудничают с Россией или покупают российскую нефть.

ВВС отмечает, что в запасе у Брюсселя остаются две масштабные меры – полное газовое эмбарго и конфискация почти 300 миллиардов замороженных активов ЦБ РФ.

«Однако резко против отказа от российского газа выступают его покупатели Венгрия и Словакия. А для конфискации активов ЕС нужна поддержка США, которую европейцы до сих пор не получили. Частично газовые санкции попали и в 19-й пакет, но они касаются только поставок сжиженного газа морем, а не главных трубопроводных продаж, и не запрещают их, а только определяют давно объявленный график постепенного отказа от российского СПГ», – пишет издание.

ВВС напоминает, что санкции продлеваются каждые полгода при единодушном согласии всех 27 стран, а потому «вето Венгрии и Словакии в любой момент может привести к тому, что пока не вступившие в силу санкции так и останутся на бумаге».

«Исходя из этих соображений ЕС решил ввести газовое эмбарго не санкционным пакетом, а законом, для утверждения которого достаточно квалифицированного большинства. На этой неделе проект такого общеевропейского торгового регулирования согласовали министры стран ЕС, и теперь дело за Европарламентом», – добавляет британское медиа.