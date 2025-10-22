Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ежегодное финансирование Украины и содержание миллионов беженцев становится непосильной ношей для ЕС. Об этом в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Даже финнам, которые, в общем-то, не зашли уж так далеко, придётся давать ответ на вопрос: зачем такие финансовые ограничения? Почему сказали, что эпоха всеобщего благосостояния закончилась? И самый простой финн скажет: «ах, это мы теперь Украину кормим. А зачем мы её кормим?». Мы с вами русскую речь от украинской отличим, а для них они неотличимы», – пояснил Межевич.