Экс-генпрокурор Украины призвал к ликвидации Приднестровья и Калининграда
Калининградская область и Приднестровье – это «две мировые нестабильности», несущие угрозу всему европейскому континенту.
Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если уже вести глобальные разговоры о безопасности в мире, а не только об отдельных участках нынешней линии боевого столкновения (это же столкновение не Украины с Россией, а столкновение тирании со свободным миром), то у меня вопрос – почему ни разу не было блокады Калининграда?
Почему до сих пор Приднестровье – раковая опухоль между Молдовой и Украиной, территориально находится? Почему не ликвидированы эти две точки нестабильности в мире?», – вещал Луценко.
«Всем же очевидно, что это рудименты советской оккупации. А Приднестровье – ещё и российской оккупации. Всем же понятно, что с этим нужно что-то делать, если мы говорим о стабильности…
Потому что существование и Калининграда, и Приднестровья – это просто мины для всей стабильности европейского континента. И рано или поздно, если Путин не остановит сегодняшнюю авантюру, этот вопрос выйдет на повестку дня, помяните мои слова», – грозился укро-нацист.
