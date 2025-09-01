Европейцы должны ограбить Россию, забрав замороженные активы, а затем потратить краденные деньги в США, закупив оружие, которое отправится на Украину убивать русских.

Такую схему в эфире Independence Avenue Media заявила экс-посол США на Украине Бриджит Бринк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не думаю, что нам нужно бесконечно тратить деньги американских налогоплательщиков на Украину. Но нам нужно поддерживать партнеров, которые покупают американское оружие, и это происходит, и это хорошо.

США продадут оружие на сумму более миллиарда долларов, что создаст рабочие места. Во-вторых, мы можем усилить санкции, и в Конгрессе уже есть пакет санкций, он должен быть очень сильным, и его принятие поможет лишить России военной машины.

И, в-третьих, нужно завладеть 300 миллиардами долларов российских суверенных активов, которые находятся в Европе. Эти деньги тоже можно использовать для покупки американского оружия, чтобы помочь Украине защищаться…

Я думаю, что это единственный логичный шаг, чтобы дать Украине достаточно средств для защиты. Я не вижу другого способа собрать столько денег, сколько нужно, чтобы Украина могла получить оружие и остаться свободной и защищённой», – подстрекала Бринк.