«Даже первоклассных специалистов»: на Украине тыловиков массово гонят в окопы
Необходимых в тылу специалистов тысячами гонят на передовую из-за дефицита личного состава на Украине.
Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил известный украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Несколько тысяч людей, уже не впервой, переводят с Воздушных сил в сухопутные войска и ДШВ [штурмовиков]. Ударит ли это по Воздушным силам? Очевидно, да, потому что это большое количество людей, они выполняли какие-то задачи.
И если сначала набирали с рот охраны, рот обеспечения, каких-то тыловых подразделений, то сейчас там людей выгребли, и уже идут на более дефицитные должности. В том числе, связанные с непосредственной подготовкой обслуживания боевой техники – самолёты, ЗРК, РЛС. Это всё ресурс, которого мы лишаемся», – пожаловался Чмут.
Он подчеркнул, что не стоит верить официальным украинским заявлениям, что всех желающих буду направлять на тыловые должности, и не станут чуть позже переводить «в штурма».
«Всё не так, как официально подаётся, к сожалению. Но нужно понимать, что это не от хорошей жизни. Это от того, что фронт сыпется и продолжает сыпаться. Его нужно как-то стабилизировать. И когда видят большое количество людей в условном тылу, то у многих появляется мысль кого-нибудь из тыла перебросить на фронт», – жаловался эксперт.
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