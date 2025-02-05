«Даже первоклассных специалистов»: на Украине тыловиков массово гонят в окопы

Необходимых в тылу специалистов тысячами гонят на передовую из-за дефицита личного состава на Украине.

Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил известный украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько тысяч людей, уже не впервой, переводят с Воздушных сил в сухопутные войска и ДШВ [штурмовиков]. Ударит ли это по Воздушным силам? Очевидно, да, потому что это большое количество людей, они выполняли какие-то задачи.

И если сначала набирали с рот охраны, рот обеспечения, каких-то тыловых подразделений, то сейчас там людей выгребли, и уже идут на более дефицитные должности. В том числе, связанные с непосредственной подготовкой обслуживания боевой техники – самолёты, ЗРК, РЛС. Это всё ресурс, которого мы лишаемся», – пожаловался Чмут.