Даже дети заговорили на русском! – укро-нацисты бьют тревогу

Вадим Москаленко.  
01.10.2025 16:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 172
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Несмотря на три с половиной года войны против России, многие украинцы переходят на русский язык, а «имперские нарративы» сохраняются в регионах Юго-Востока.

Об этом на одесском телеканале «Первый городской» заявил со-координатор русофобского движения «Пространство свободы» Тарас Шамайда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По всей Украине, а особенно в Одессе, не полностью искоренены старые имперские мифы, потому что слишком долго они тут навязывались. Но, безусловно, подвижки есть.

И за последние пару лет не всё так радужно. В языковой плоскости мы видим определённый откат. Если в 2022 году многие перешли на украинский язык, то сейчас часть этих людей вернулись к русскому», – сетовал Шамайда.

«Русский язык вообще доминирует в Одессе, и это чувствуется. Это не только в приватном общении, но часто нарушается языковое законодательство, русифицируется публичная сфера. И что хуже всего, русифицируются дети, молодёжь.

Это мина под будущее. И те ворота, через которые россияне будут влиять. И уже влияют. Потому что сейчас идёт война за идентичность», – возмущался он.

