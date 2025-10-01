Даже дети заговорили на русском! – укро-нацисты бьют тревогу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на три с половиной года войны против России, многие украинцы переходят на русский язык, а «имперские нарративы» сохраняются в регионах Юго-Востока.

Об этом на одесском телеканале «Первый городской» заявил со-координатор русофобского движения «Пространство свободы» Тарас Шамайда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По всей Украине, а особенно в Одессе, не полностью искоренены старые имперские мифы, потому что слишком долго они тут навязывались. Но, безусловно, подвижки есть. И за последние пару лет не всё так радужно. В языковой плоскости мы видим определённый откат. Если в 2022 году многие перешли на украинский язык, то сейчас часть этих людей вернулись к русскому», – сетовал Шамайда.