«Дальше – сами»: У Трампа дали понять, что США больше не посредники в переговорах по Уераине

Сергей Рыжов.  
02.05.2025 10:05
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, США, Украина


Глава Госдепа США Марко Рубио и вице-президент Джей ди Вэнс синхронно сделали заявления, позволяющие предположить, что США больше не считают для себя обязывающей роль посредника в мирных переговорах по Украине.

«Госсекретарь четко дал понять, что метод нашего участия в этом процессе изменится — мы больше не будем посредниками», — заявила на брифинге по мирному урегулированию на Украине представитель Госдепартамента США Темми Брюс.

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Глава Госдепа США Марко Рубио и вице-президент Джей ди Вэнс синхронно сделали заявления, позволяющие...

«Мы, безусловно, и дальше будем помогать и делать все возможное, но мы больше не будем летать по всему миру по первому вызову, чтобы быть посредниками на встречах», – передала она слова госсекретаря.

«Теперь это дело двух сторон, и именно сейчас пришло время, когда они должны  сами представить и разработать конкретные идеи о том, как завершить этот конфликт. Это будет зависеть от них», – добавила спикер Госдепа США.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Трамп введение вторичных санкций против России, Брюс ответила весьма туманно и обтекаемо:

«Он выражал готовность это сделать. Конечно, мы не снимаем никаких действующих санкций. Президент хочет, чтобы каждое предпринимаемое им действие осуществлялось дипломатично. И он также понимает, что существует весь мир, который нуждается в внимании»

Вице-президент Вэнс в эфире Fox News также повторил тезисы Госдепа.

«Когда я говорю «соглашение», я имею в виду получить от этих людей действительно мирное урегулирование. Теперь все будет зависеть от россиян и украинцев, поскольку каждая сторона знает, каковы условия мира для других. Именно они должны прийти к согласию и остановить этот жестокий конфликт

За последние несколько недель мы увидели, что каждая сторона заявила, что вот наше мирное предложение. Украинцы сделали это. россияне сделали это. И теперь, я думаю, вопрос состоит в том, сможем ли мы найти какую-нибудь золотую середину для этих ребят, чтобы положить конец этому конфликту», – добавил Вэнс.

Вице-президент не забыл похвалить Трампа за так и не достигнутое примирение РФ и Украины.

«Я действительно не верю, что кто-то из восьми миллиардов людей в мире смог бы добиться этого соглашения, кроме Дональда Трампа».

По словам Вэнса, «существует очень большая пропасть между тем, чего хотят россияне и тем, чего хотят украинцы.Теперь работа дипломатии состоит в том, чтобы попытаться сблизить эти две стороны», — добавил вице-президент США.

Вэнс прогнозирует, что переговоры о перемирии на Украине будут идти в течение следующих ста дней президентства Трампа.

«Я оптимист, но в конце концов трудно говорить наверняка, потому что россияне и украинцы это те, кто должен сделать последний шаг. Мы заставили их говорить. Мы вынудили их выработать мирные предложения. Мы заключили соглашение по поводу минералов. Я думаю, мы находимся в том месте, где они должны сказать: Мы покончили с войной. Хватит терять тысячи и тысячи молодых людей. Мы покончили с этим», – резюмировал  Вэнс.

«Итак, мы сделали первый шаг — выдвинули мирное предложение, и в течение следующих 100 дней будем очень усердно работать, чтобы попытаться свести этих ребят», — отметил Вэнс.

 

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