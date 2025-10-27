ЦРУ уверяло Трампа, что Путина можно сломить

Американские спецслужбы по-разному видели возможность российского президента Владимира Путина согласиться с предлагаемыми Западом и Киевом вариантами завершения украинского конфликта. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ссылаясь на свои источники, издание сообщает, что после избрания Дональда Трампа президентом Белый дом попросил американские спецслужбы оценить потенциальную возможность Москвы к переговорам.

Так, в ЦРУ посчитали, что Трампу есть смысл вести переговоры с Путиным.

«Оценки ЦРУ иногда были оптимистичными относительно перспектив нахождения общности взглядов с российским руководством», – пишет WSJ.

В свою очередь Бюро разведки и исследований Государственного департамента (INR) посчитали, что Путин не отступит от своих требований и напомнили, в числе которых значатся демилитаризация и денацификация Украины.

INR подчеркивает, что Путин «не будет готов отказаться от своих максималистских требований».

Эти выводы готовились перед саммитом на Аляске. После этого, утверждает издание, руководство госдеповской спецслужбы заявило, что такого рода оценки вредят авторитету INR. В итоге нескольких аналитиков, готовивших выводы, уволили, а один подал в отставку.

