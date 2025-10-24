Бывший соратник Зеленского анонсирует оцепление районов для тотального отлова пушечного мяса

Несмотря на тяжелое положение на фронте, Украина имеет возможность нарастить численный состав армии.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший чиновник считает, что Украина может еще больше ужесточить мобилизацию, обратив внимание на свежее заявление главы совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, призвавшего женщин не прятаться за спинами мужчин и смелее включаться в войну.

«Есть ещё потенциал. Во-первых, снижение мобилизационного возраста. Раз. Второе – призыв женщин на небоевые специальности и добровольцами на боевые. Третье – ужесточение мобилизации», – отметил экс-советник ОП.

По его словам, в народе будут локальные бунты, но если Запад закроет глаза, то все пройдет по благоприятному для Киева сценарию.

«Если не будут, а чего бы они стали, то, поверьте, все эти мероприятия могут быть осуществлены аж бегом, вплоть до оцепления одного района и сплошного причёса, а в случае необходимости с заходом в квартиру. Поэтому, когда встанет вопрос о том, что фронт реально трещит, Верховная рада вполне с криком, гамом, спорами, но проголосует за это. Конституционного суда нет, его деятельность приостановлена», – прогнозирует Арестович.

