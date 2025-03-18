Бундестаг исправил конституцию – признав, что Германия развалится, если не влезет в колоссальные долги

Елена Острякова.  
18.03.2025 18:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Хотя инфраструктура Германии разваливается, дополнительные средства нужно потратить на вооружение.

Об этом министр обороны Борис Писториус заявил сегодня в Бундестаге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хотя инфраструктура Германии разваливается, дополнительные средства нужно потратить на вооружение. Об этом министр обороны...

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«Германия движется на износ. Наша инфраструктура стареет – от энергоснабжения до автомобильных и железнодорожных путей, больниц и школ. Нам срочно нужны инвестиции, дамы и господа! В то же время мы сталкиваемся с одной из самых больших, если не самой большой проблемой в политике безопасности в истории нашей страны. Проблемой, с которой мы не сможем справиться в одиночку. Мы, европейцы должны повзрослеть и взять на себя ответственность! Нам нужно новое общее обязательство в области политики безопасности», – вещал Писториус.

Самой большой опасностью он предсказуемо назвал Россию, потому что «Путин подходит к населению Украины с неослабевающей жесткостью». При этом Писториус подчеркнул, что не собирается ставить под сомнение «нашу связь с США, нашими давними союзниками».

Сегодня Бундестаг большинством голосов принял поправки в конституцию Германии для увеличения госдолга, что позволит существенно увеличить расходы на оборону.

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