Бумеранг возвращается: США обвинили Китай в «переписывании истории Второй Мировой»
Накануне парада в Пекине ведущие американские СМИ разразились серией публикаций с обвинениями в адрес Китая – «переписывает историю Второй Мировой». Дескать, не находится места для упоминания высадки в Нормандии, ленд-лизу, битв в Северной Африке и на Тихом океане, где решающую роль играли США и Великобритания.
Положа руку на что угодно, следует заметить: не Западу следует предъявлять свои обидки Китаю и СССР, ведь у «миропорядка, основанного на правилах» – рыльце изрядно в крови, а не в пуху.
Хотелось бы напомнить, что именно британцы едва не разрушили китайское государство, запустив «опиумные войны», резко ослабившие и расколовшие Поднебесную, вследствие которых страна потеряла миллионы людей и территории, получила пучок марионеточных режимов. Апофеозом угасания Китая стала кровавая многолетняя японская оккупация, край которой положила стремительная Маньчжурская стратегическая наступательная операция Советской Армии.
На Западе, в свою очередь, стесняются упоминать, что их помощь антияпонским силам в Китае предоставлялась преимущественно войскам диктатора Чан Кайши. Китайские коммунисты снабжались западными союзниками по остаточному принципу. Это привело к тому, что возможности китайских коммунистов в борьбе с японскими интервентами были сильно ограничены и сведены к партизанскому движению, тогда как войска Гоминьдана были сведены в регулярную армию и даже потеряли до 1,5 миллиона человек в войне с японцами.
Историю, как известно, пишут победители. В последовавшей после освобождения от японцев гражданской войне, коммунисты победили (СССР передал армии Мао всю матчасть разбитой Квантунской группы армий и оказывал помощь советниками и продовольствием), а «генералиссимус» Чан Кайши сбежал на остров Формоза, где по сей день существует проамериканский сепаратистский режим, с которым Пекин готов покончить.
Поминать добрым словом Чан Кайши тем более сложно, если вспомнить, что этот деятель, сбежав на Тайвань, активно примкнул к сколоченным США антикоммунистическим движениям, в которых собрали всевозможную мразь — от бывших эсэсовцев и карателей, до недобитых бандеровцев и «лесных братьев».
Помимо прочего, так называемая «Китайская демократическая республика» на Тайване долгое время являлась настоящей базой пиратов и провокаторов, и только реформы 80-х, проведенные на деньги Запада и при участии Японии, сделали из «тихоокеанской Тортуги» страну, на которую можно смотреть без отвращения.
То, что в КНР якобы не ценят помощь США в борьбе с японскими интервентами — наглая ложь «демократической прессы». В Китае созданы и действует множество музеев, посвященных как ленд-лизу, так и участию в боях добровольцев, включая эскадрилью американских летчиков «Летающие тигры», воевавшую бок о бок с китайцами.
Собственно, усилия американской стороны по переписыванию истории Второй Мировой, когда на высочайшем уровне объявляется, будто «германский фашизм и японский милитаризм победили американцы», а роль СССР низводится до «русские немного повоевали с помощью нашего могучего ленд-лиза», как раз и привели к тому, что их собственные усилия в Северной Африке, в Европе и на Тихом океане, преуменьшаются и замалчиваются на уровне официальной пропаганды.
Отдельно следует подчеркнуть, что западные оценки жертв народов в борьбе с фашизмом и милитаризмом, сводятся к циничному: «что значат какие-то 27 миллионов русских и 37 миллионов китайцев на фоне Холокоста».
В общем, Запад и США в первую очередь, создают новую мифологию событий ВМВ и требуют от других её признания. Более того, Китаю пытаются навязать вечную обязанность перед «обкомом» за его участие в войне за собственные геополитические интересы с прицелом «благодарить, платить и восхищаться». С Европой и Японией это получилось. С Китаем — нет. «Гегемону» обидно и больно, но жаловаться бессмысленно. Придется терпеть и сквозь зубы шипеть во время победных парадов в Москве и Пекине.
Почему же переосмысление в Китае происходит именно сейчас? Легитимность правящей Компартии исторически во многом основана на ее ведущей роли в сопротивлении японским захватчикам 80 лет назад. Это мощный инструмент консолидации общества перед лицом внешнего давления, которое Пекин справедливо трактует, как продолжение попыток Запада сдержать возрождение Китая.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: