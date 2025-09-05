Накануне парада в Пекине ведущие американские СМИ разразились серией публикаций с обвинениями в адрес Китая – «переписывает историю Второй Мировой». Дескать, не находится места для упоминания высадки в Нормандии, ленд-лизу, битв в Северной Африке и на Тихом океане, где решающую роль играли США и Великобритания.

Положа руку на что угодно, следует заметить: не Западу следует предъявлять свои обидки Китаю и СССР, ведь у «миропорядка, основанного на правилах» – рыльце изрядно в крови, а не в пуху.

Хотелось бы напомнить, что именно британцы едва не разрушили китайское государство, запустив «опиумные войны», резко ослабившие и расколовшие Поднебесную, вследствие которых страна потеряла миллионы людей и территории, получила пучок марионеточных режимов. Апофеозом угасания Китая стала кровавая многолетняя японская оккупация, край которой положила стремительная Маньчжурская стратегическая наступательная операция Советской Армии.

На Западе, в свою очередь, стесняются упоминать, что их помощь антияпонским силам в Китае предоставлялась преимущественно войскам диктатора Чан Кайши. Китайские коммунисты снабжались западными союзниками по остаточному принципу. Это привело к тому, что возможности китайских коммунистов в борьбе с японскими интервентами были сильно ограничены и сведены к партизанскому движению, тогда как войска Гоминьдана были сведены в регулярную армию и даже потеряли до 1,5 миллиона человек в войне с японцами.

Историю, как известно, пишут победители. В последовавшей после освобождения от японцев гражданской войне, коммунисты победили (СССР передал армии Мао всю матчасть разбитой Квантунской группы армий и оказывал помощь советниками и продовольствием), а «генералиссимус» Чан Кайши сбежал на остров Формоза, где по сей день существует проамериканский сепаратистский режим, с которым Пекин готов покончить.

Поминать добрым словом Чан Кайши тем более сложно, если вспомнить, что этот деятель, сбежав на Тайвань, активно примкнул к сколоченным США антикоммунистическим движениям, в которых собрали всевозможную мразь — от бывших эсэсовцев и карателей, до недобитых бандеровцев и «лесных братьев».

Помимо прочего, так называемая «Китайская демократическая республика» на Тайване долгое время являлась настоящей базой пиратов и провокаторов, и только реформы 80-х, проведенные на деньги Запада и при участии Японии, сделали из «тихоокеанской Тортуги» страну, на которую можно смотреть без отвращения.

То, что в КНР якобы не ценят помощь США в борьбе с японскими интервентами — наглая ложь «демократической прессы». В Китае созданы и действует множество музеев, посвященных как ленд-лизу, так и участию в боях добровольцев, включая эскадрилью американских летчиков «Летающие тигры», воевавшую бок о бок с китайцами.

Собственно, усилия американской стороны по переписыванию истории Второй Мировой, когда на высочайшем уровне объявляется, будто «германский фашизм и японский милитаризм победили американцы», а роль СССР низводится до «русские немного повоевали с помощью нашего могучего ленд-лиза», как раз и привели к тому, что их собственные усилия в Северной Африке, в Европе и на Тихом океане, преуменьшаются и замалчиваются на уровне официальной пропаганды.

Отдельно следует подчеркнуть, что западные оценки жертв народов в борьбе с фашизмом и милитаризмом, сводятся к циничному: «что значат какие-то 27 миллионов русских и 37 миллионов китайцев на фоне Холокоста».

В общем, Запад и США в первую очередь, создают новую мифологию событий ВМВ и требуют от других её признания. Более того, Китаю пытаются навязать вечную обязанность перед «обкомом» за его участие в войне за собственные геополитические интересы с прицелом «благодарить, платить и восхищаться». С Европой и Японией это получилось. С Китаем — нет. «Гегемону» обидно и больно, но жаловаться бессмысленно. Придется терпеть и сквозь зубы шипеть во время победных парадов в Москве и Пекине.

Почему же переосмысление в Китае происходит именно сейчас? Легитимность правящей Компартии исторически во многом основана на ее ведущей роли в сопротивлении японским захватчикам 80 лет назад. Это мощный инструмент консолидации общества перед лицом внешнего давления, которое Пекин справедливо трактует, как продолжение попыток Запада сдержать возрождение Китая.