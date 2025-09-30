«Будьте уверенней» – Келлог подстрекает европейцев не бояться войны с РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После закупки нового американского вооружения страны ЕС будут достаточно сильны для самостоятельной войны с Россией. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил спецпосланник президента США генерал Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейцы не осознают, насколько они хороши в том, что делают. Вы неплохо справляетесь даже без США. Это важно – чувствовать уверенность в своих силах. Вы можете справиться с любой ситуацией, в которую попадёте. И я не о дипломатии или экономике, а о военном аспекте», – сказал Келлог.