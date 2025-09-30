«Будьте уверенней» – Келлог подстрекает европейцев не бояться войны с РФ
После закупки нового американского вооружения страны ЕС будут достаточно сильны для самостоятельной войны с Россией. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил спецпосланник президента США генерал Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Европейцы не осознают, насколько они хороши в том, что делают. Вы неплохо справляетесь даже без США. Это важно – чувствовать уверенность в своих силах. Вы можете справиться с любой ситуацией, в которую попадёте. И я не о дипломатии или экономике, а о военном аспекте», – сказал Келлог.
«Например, самые передовые истребители в мире – F-35 и F-32. Уже шесть европейских стран инвестировали в программу F-35. Очень скоро вы сможете поднять в воздух 400 F-35, а русские – максимум сотню [аналогичных самолётов].
Вы можете очистить небо без единого американского F-35. И, если смотреть, как голландцы передали Украине F-16, которые сейчас сбивают беспилотники, то это так. Так что я бы сказал Альянсу, что вы лучше, чем о себе думаете. Будьте уверенней», – подстрекал гонец Трампа.
