Помимо передачи 5 тысяч многоцелевых ракет для ПВО, а также «дальнобойных возможностей», Лондон с союзниками продолжает подготовку «многонациональных сил» для ввода вооружённого контингента на территорию Украины.

Об этом на конференции лидеров «коалиции желающих» в Лондоне заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он объявил о согласовании плана до конца года, согласно которому, будет делаться всё, чтобы «российская нефть и газ были сняты с глобальных рынков» и были разморожены российские активы для передачи Украине. Также британец третьим пунктом сообщил о поставках вооружений.

«Мы должны увеличить и укрепить ПВО Украины, чтобы защищать инфраструктуру. Мы объявляем об увеличении программы в Британии для того, чтобы предоставить Украине 5 тысяч новых ракет многоцелевого назначения. И это укрепляет ПВО Украины на зиму. Четвёртое. Также мы будем увеличивать военное давление на Путина, таким образом, мы будем передавать дальнобойные возможности», – вещал Стармер.

В заключении британец пообещал «продолжать работу по гарантиям безопасности, включая также многонациональные силы на Украине для того, чтобы обеспечить устойчивый долгосрочный мир на Украине».