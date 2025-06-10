Буданов пугает «смертоносными» беспилотниками и баллистическими ракетами из КНДР

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Россия якобы договорилась с Северной Кореей об использовании производственных мощностей этой страны для производства БпЛА типа «Гарпия» и аналогов Shahed-136, известных в РФ под названием «Герань».

С таким заявлением выступил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью специализирующемуся на оборонной тематике западному бюллетеню The War Zone (TWZ).

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По его словам, сейчас сложно оценить, сколько именно беспилотников сможет производить РФ на заводах в КНДР.

По словам Буданова, возможность производить семейство беспилотников Shahed, в частности, которые в течение многих лет были самой большой воздушной угрозой дальнего действия для Украины. Первоначально предоставленные Ираном, Россия в настоящее время строит около 2000 собственных таких БПЛА в месяц с планами увеличить этот показатель до 5000 в месяц.

«Россия постоянно совершенствует их дальность, полезную нагрузку, связь и схемы атаки. Только с ночи минувшего воскресенья по понедельник Россия запустила по Украине 479 «Шахедов» и ложных целей различных типов», – пожаловался Буданов.

По словам начальника ГУР, самая первая партия KN-23, предоставленных Северной Кореей России, оказалась «удручающе недостаточной».

«Согласно докладу украинской прокуратуры, около половины из них, также известных как «Хвасон-11», не только отклонились от траектории, но и взорвались в воздухе. С тех пор они были значительно улучшены благодаря российской помощи, сказал нам Буданов, и теперь они поражают со смертельной точностью, которая увеличена в разы. Это дало России крайне необходимый источник БРСД», – говорится в публикации.

Также Буданов отметил, что Россия существенно усовершенствовала северокорейские баллистические ракеты KN-23, превратив в смертоносное оружие малой дальности.

«Другое технологическое решение – это баллистические ракеты KN-23, о которых я уже говорил. Изначально, с началом переброски в Россию, они летели с отклонением в несколько километров, но сейчас точно попадают в цель. Это результат совместной работы российских и северокорейских специалистов. Также идет модернизация авиационных средств поражения — дальнобойных ракет класса «воздух-воздух». Особые технологии на подводных лодках. К сожалению, баллистические ракеты, которые являются носителями ядерных зарядов», – говорит Буданов.

Отмечается, что эти усовершенствования ракет могут выйти за рамки KN-23. Хотя Буданов не уточнил, что именно было изменено, это, вероятно, повысит возможности многих других баллистических ракет, распространяя опасность за пределы Корейского полуострова.

Кроме того, Буданов опубличил и другие цифры – со ссылкой на данные своей разведки. Номенклатура вооружений, предоставляемых Северной Кореей России, по его словам, достаточно широка: от [122-мм] Д-74 [гаубицы] и 107-мм пехотные [реактивные системы залпового огня] РСЗО до 240-мм РСЗО и 170-мм M1989 [самоходные артиллерийские орудия «Коксан»].

«К сожалению, это орудие достаточно хорошо показывает себя в бою. Он стреляет с довольно большой дистанции, и он довольно хорош с точки зрения точности», – посетовал глава украинской военной разведки.