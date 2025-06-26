Брюссельские русофобы поставили Европу на грань нищеты и раскола

Евросоюз пытается окончательно запретить покупку российских энергоносителей к 2027 году, что может привести к расколу всего Запада.

Об этом на канале «PolitWera» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЕС предлагает законодательно запретить импорт российского газа окончательно к концу двадцать седьмого года. Конечно, российский газ наполнил бы европейский рынок, и цены на любой газ упали бы, просто потому что был бы переизбыток предложения. Но европейцы, наоборот, пойдут по обратному пути, по крайней мере, Еврокомиссия предлагает этот путь и называет это даже не санкциями, потому что санкции нужно принимать единогласно. Венгрия, Словакия, да и другие страны проголосуют против подобных санкций. Венгрия об этом открыто говорит, вот сейчас 18 пакет они уже блокируют. И поэтому Еврокомиссия сдала некую «дорожную карту» по отказу от российского газа. Но там не только про газ, там написан запрет на импорт российской трубопроводной нефти, которая до сих пор сохраняется, в Венгрии и Словакии ее покупают. Запрет на сотрудничество с Россией в атомной сфере. Поэтому той самой Венгрии и Словакии есть за что биться. Они и российский газ покупают, и российскую нефть покупают, и ядерное топливо», – сказал Юшков.