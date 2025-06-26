Брюссельские русофобы поставили Европу на грань нищеты и раскола

Максим Столяров.  
26.06.2025 22:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 210
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Евросоюз пытается окончательно запретить покупку российских энергоносителей к 2027 году, что может привести к расколу всего Запада.

Об этом на канале «PolitWera» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз пытается окончательно запретить покупку российских энергоносителей к 2027 году, что может привести к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«ЕС предлагает законодательно запретить импорт российского газа окончательно к концу двадцать седьмого года. Конечно, российский газ наполнил бы европейский рынок, и цены на любой газ упали бы, просто потому что был бы переизбыток предложения.

Но европейцы, наоборот, пойдут по обратному пути, по крайней мере, Еврокомиссия предлагает этот путь и называет это даже не санкциями, потому что санкции нужно принимать единогласно. Венгрия, Словакия, да и другие страны проголосуют против подобных санкций. Венгрия об этом открыто говорит, вот сейчас 18 пакет они уже блокируют.

И поэтому Еврокомиссия сдала некую «дорожную карту» по отказу от российского газа. Но там не только про газ, там написан запрет на импорт российской трубопроводной нефти, которая до сих пор сохраняется, в Венгрии и Словакии ее покупают. Запрет на сотрудничество с Россией в атомной сфере. Поэтому той самой Венгрии и Словакии есть за что биться. Они и российский газ покупают, и российскую нефть покупают, и ядерное топливо», – сказал Юшков.

«Поэтому они назвали это дорожной картой – не обязательно голосовать единогласно. Можно просто большинством голосов ее утвердить, а потом окажется, что она обязательна для выполнения. Поэтому хоть как, но протащить это решение они пытаются.

Не факт, что это удастся им, но тем не менее, в общем-то, мы видим внутри Европы огромный раскол. Были даже новости о том, что Франция и Бельгия выступают против этой дорожной карты, потому что там есть запрет на прием российского СПГ», – подытожил эксперт.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить