Британский адмирал намекает: Иммигрантам из Польши и Румынии – готовиться к высылке домой – воевать с Россией

Основной проблемой для британского военно-морского флота является отсутствие кадров в судостроительной отрасли. Об этом в ходе Варшавского форума по безопасности заявил отставной британский адмирал Рекс Кокс, который сейчас входит в совет директоров оборонной компании «Babcock International», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Кокса, основные рабочие профессии на заводах заняты выходцами из стран Восточной Европы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.