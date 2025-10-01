Британский адмирал намекает: Иммигрантам из Польши и Румынии – готовиться к высылке домой – воевать с Россией
Основной проблемой для британского военно-морского флота является отсутствие кадров в судостроительной отрасли. Об этом в ходе Варшавского форума по безопасности заявил отставной британский адмирал Рекс Кокс, который сейчас входит в совет директоров оборонной компании «Babcock International», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Кокса, основные рабочие профессии на заводах заняты выходцами из стран Восточной Европы.
«Если мы готовимся к войне, а тема этого форума – быть готовыми к борьбе с угрозой, нельзя в последний момент бросать деньги на инфраструктуру. Можно построить сборочный цех, можно построить судостроительный завод, но нельзя создать эти навыки, потому что на это уходят годы.
Больше всего меня беспокоит, особенно в Соединенном Королевстве, что большая часть наших квалифицированных судостроителей родом из Польши, Румынии и других стран. А во время конфликта, когда главная обязанность правительства – защищать своих граждан, независимо от того, в каких альянсах вы состоите, страна будет заботиться о своих. И эти страны захотят вернуть своих квалифицированных судостроителей, чтобы строить корабли для себя.
А еще они – мужчины и женщины призывного возраста, поэтому они захотят, чтобы они сражались. И я не думаю, что мы об этом задумывались, пока сидим здесь и смотрим, как нам прожить следующие пять лет или около того», – заявил Кокс.
