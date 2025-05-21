Бравада от Ищенко: США понимают, что Россия уже выиграла

Максим Столяров.  
21.05.2025 11:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


США пытаются переориентироваться на противостояние с Китаем, оставив Украину и ЕС самостоятельно воевать с РФ.

Об этом на канале «Все по полочкам» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США пытаются переориентироваться на противостояние с Китаем, оставив Украину и ЕС самостоятельно воевать с...

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«США пытаются перенести центр тяжести противостояния туда, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Тем более там у них ещё много непуганных союзников вроде Филиппин, Тайваня и так далее, которых тоже можно использовать как антикитайских прокси. А здесь на какое-то время достичь примирения. Поскольку они понимают, что Россия выиграла, и мириться просто так, по принципу ну давайте всё будет как раньше… уже не будет. Они пытаются удовлетворить Россию за счет Украины и Европы.

А Украина и Европа не хотят, говорят им: «Как же так, вы же сами нас пригласили делить трофеи. А теперь уходишь и не поцелуешь». Ну, Соединенные Штаты защищают свои национальные интересы. Значит, если Европа и Украина должны ради этого чем-то пожертвовать, значит, должны, с точки зрения Штатов. Но с точки зрения Европы и Украины – они не должны ничем жертвовать», – сказал Ищенко.

Он подчеркнул, что при этом США не оставят Европу полностью.

«Если они отсюда просто уйдут, то это место займет Россия. Не отправят войска на Атлантику, просто большая часть Европы будет экономически, политически ориентироваться на Россию.

Может, там останутся какие-то соединения США, но большая часть Европы начнет быструю переориентацию на Россию и Китай. Потому что просто экономическое выживание будет этого требовать от них. И второй раз они сюда уже так не зайдут», – подытожил политолог.

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