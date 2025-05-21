Бравада от Ищенко: США понимают, что Россия уже выиграла

США пытаются переориентироваться на противостояние с Китаем, оставив Украину и ЕС самостоятельно воевать с РФ.

Об этом на канале «Все по полочкам» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США пытаются перенести центр тяжести противостояния туда, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Тем более там у них ещё много непуганных союзников вроде Филиппин, Тайваня и так далее, которых тоже можно использовать как антикитайских прокси. А здесь на какое-то время достичь примирения. Поскольку они понимают, что Россия выиграла, и мириться просто так, по принципу ну давайте всё будет как раньше… уже не будет. Они пытаются удовлетворить Россию за счет Украины и Европы.

А Украина и Европа не хотят, говорят им: «Как же так, вы же сами нас пригласили делить трофеи. А теперь уходишь и не поцелуешь». Ну, Соединенные Штаты защищают свои национальные интересы. Значит, если Европа и Украина должны ради этого чем-то пожертвовать, значит, должны, с точки зрения Штатов. Но с точки зрения Европы и Украины – они не должны ничем жертвовать», – сказал Ищенко.