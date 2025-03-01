Без помощи Трампа к середине лета у ВСУ могут закончиться ракеты и снаряды

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Если Дональд Трамп не будет продолжать поставки военной техники Украине, оружия у ВСУ хватит до середины лета. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп воспользуется плодами этого разрыва, а я не исключаю, что он сознательно его устроил, то он может даже не прекращать помощь ВСУ. Ему достаточно не возобновлять. Потому что тех вооружений, которыми ВСУ снабдил уже в последние дни своего президентства Байден, достаточно на несколько месяцев вооружённого конфликта», – сказал Ширяев.