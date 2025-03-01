Без помощи Трампа к середине лета у ВСУ могут закончиться ракеты и снаряды

Константин Серпилин.  
01.03.2025 18:30
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Если Дональд Трамп не будет продолжать поставки военной техники Украине, оружия у ВСУ хватит до середины лета. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Дональд Трамп не будет продолжать поставки военной техники Украине, оружия у ВСУ хватит...

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«Трамп воспользуется плодами этого разрыва, а я не исключаю, что он сознательно его устроил, то он может даже не прекращать помощь ВСУ. Ему достаточно не возобновлять.

Потому что тех вооружений, которыми ВСУ снабдил уже в последние дни своего президентства Байден, достаточно на несколько месяцев вооружённого конфликта», – сказал Ширяев.

«Ближе к лету или в середине лета ощутится нехватка ракет для зенитных ракетных комплексов, и снарядов. Начнут заканчиваться запасные части для техники. Сменные стволы для гаубиц, между прочим, важнейшая вещь. И много чего еще.

А если он прекратит, не возобновит поставки денег, то это вообще фатальный удар. Несмотря на помощь Европы. Вот таковы могут быть последствия», – добавил он.

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