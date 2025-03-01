Без помощи Трампа к середине лета у ВСУ могут закончиться ракеты и снаряды
Если Дональд Трамп не будет продолжать поставки военной техники Украине, оружия у ВСУ хватит до середины лета. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп воспользуется плодами этого разрыва, а я не исключаю, что он сознательно его устроил, то он может даже не прекращать помощь ВСУ. Ему достаточно не возобновлять.
Потому что тех вооружений, которыми ВСУ снабдил уже в последние дни своего президентства Байден, достаточно на несколько месяцев вооружённого конфликта», – сказал Ширяев.
«Ближе к лету или в середине лета ощутится нехватка ракет для зенитных ракетных комплексов, и снарядов. Начнут заканчиваться запасные части для техники. Сменные стволы для гаубиц, между прочим, важнейшая вещь. И много чего еще.
А если он прекратит, не возобновит поставки денег, то это вообще фатальный удар. Несмотря на помощь Европы. Вот таковы могут быть последствия», – добавил он.
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