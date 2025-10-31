Украинскому военному и политическому руководству давно нужно было готовить Покровск к обороне. Сейчас, когда российской армии удастся полностью обрубить логистику для обеспечения гарнизона ВСУ, украинской армии придется оставить город.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

