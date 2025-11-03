Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вторую годовщину обрушения бетонного козырька в здании железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад внесистемная сербская оппозиция использовала для очередной попытки «шатать режим» в столичном Белграде.

Только грамотные действия полиции предотвратили побоище между сторонниками сербского майдана и антимайдана, прозванного противниками действующей сербской власти «Чациленд», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С момента трагедии в Нови-Саде прошло ровно два года, но и по сей день это происшествие, аналогичные которому происходят по всей планете и, порой, с гораздо большим количеством жертв (в сербском городе тогда погибли шестнадцать человек) – служит катализатором протестных настроений в стране.

Так, 1 ноября, Верховный суд Белграда подтвердил обвинительное заключение против менеджера компании «Инфраструктура железнице Србиje» и двух членов технической комиссии, в своё время принявших задние вокзала.

То есть процесс идёт своим чередом, но то ли участникам уличных протестов нужны виселицы на площадях, то ли они просто нашли хороший повод, чтобы продолжать работу по свержению законно избранного большинством жителей страны режима Александра Вучича, каким бы хорошим или плохим тот ни был.

В самом Нови-Саде почтить память погибших собралось порядка двух сотен тысяч человек, но там акция прошла на удивление мирно. Другое дело Белград, где уличную толпу завела мать одного из погибших – Стефана Хрка, Диана Хрка, которая объявила голодовку, пока не будут наказаны все виновные.

Женщина с мегафоном, которую, возможно, используют в тёмную, направлялась в сторону Народной скупщины Сербии, но была остановлена полицейскими, поскольку её путь лежал через местный антимайдан – палаточный лагерь сторонников действующей власти, что могло спровоцировать очередную уличную напряжённость.

И это, в принципе, и произошло: Диана потребовала от полицейских «смотреть ей в глаза» и «убрать щиты», а сопровождавшие её протестанты начали оскорблять их и обитателей «Чациленда», забрасывать их бутылками и разными предметами. В частности сторонников власти и правоохранителей обзывали «албанцами» (шиптарами).

В ответ якобы в лагере завели оскорбительные для матери погибшего песни. После чего две толпы двинулись друг на друга, и среди сторонников действующей власти был замечен уроженец Нью-Йорка, ветеран войны в Боснии, также воевавший за ДНР – Зак Новак.

Полицейским удалось не допустить кровопролития, встав между двумя агрессивно настроенными частями некогда единого народа.