Европейцы придумали «умный ход», как присвоить российские активы, замороженные в западных банках, и не попасть за это под суд.

Об этом бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил в интервью изданию «Проспект независимости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы слышали на прошлой неделе обнадеживающие новости о том, что европейцы при поддержке американцев нашли способ использовать 300 миллиардов российских активов, которые заморожены в западных банках. Мы с вами слышали хорошие идеи, которые придумали европейцы, чтобы обойти юридические препятствия и споры о том, законно ли изымать эти деньги и передавать их украинцам», – сказал Тейлор.

По его словам, воровство будет оформлено как «репарационный кредит» Украине на покупку западного оружия. При этом Киев сможет не возвращать деньги, пока Россия не выплатит ему репарации.