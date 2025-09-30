Американский дипломат похвалил ЕС за новую идею, как обокрасть Россию
Европейцы придумали «умный ход», как присвоить российские активы, замороженные в западных банках, и не попасть за это под суд.
Об этом бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил в интервью изданию «Проспект независимости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы слышали на прошлой неделе обнадеживающие новости о том, что европейцы при поддержке американцев нашли способ использовать 300 миллиардов российских активов, которые заморожены в западных банках. Мы с вами слышали хорошие идеи, которые придумали европейцы, чтобы обойти юридические препятствия и споры о том, законно ли изымать эти деньги и передавать их украинцам», – сказал Тейлор.
По его словам, воровство будет оформлено как «репарационный кредит» Украине на покупку западного оружия. При этом Киев сможет не возвращать деньги, пока Россия не выплатит ему репарации.
«Европейцы придумали идею с кредитом. Они называют это репарационный кредит для Украины. Идея в том, что, если мы используем эти средства, то этот фонд может быть предоставлен Украине на покупку оружия и восстановление страны. Но эти средства будут предоставлены украинцам в кредит, который будет возвращен после того, как Россия выплатит репарации», – сказал Тейлор.
