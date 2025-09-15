Американцы навяжут Европе российский газ через белорусскую трубу – беглый змагар

Елена Острякова.  
15.09.2025 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2262
 
Белоруссия, Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Труба, Украина


Российский газ может под видом американского подаваться в Европу через территорию Белоруссии.

Об этом бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич заявил в интервью Еврорадио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно вспомнить тезис, который проговаривали и Трамп и Путин – это совместная с США торговля российским газом на европейском рынке. Но проблема с трубами, потому что большая часть управляющих ими компаний находится под санкциями. Нужно сначала принимать политическое решение с партнерами по «Северным потокам», договариваться с Украиной и так далее.

Но есть одна труба, которая не работает на транзит с 2019 года. Это Белтрансгаз-Беларусь. Поскольку эта труба работала на поставки только для белорусского производителя, ее ключевые санкционные пакеты пропустили. И в случае, если будет принято политическое решение о том, что продавцами будут американцы через какое-то совместное предприятие, теоретически может быть согласие и части европейского сообщества на покупку топлива по такой схеме», – сказал Тышкевич.

Летом этого года американский финансист Стивен Линч «оплатил долг» «Северного потока-2». Фактически он выкупил доли европейских инвесторов (сумма неизвестна), которые в свое время не были оформлены как пакеты акций из-за протестов Польши, пытавшейся затормозить строительство газопровода.

Сейчас Линч пытается купить «Северный поток-2», чтобы формально вывести его из-под санкций и привести в соответствие с третим европейским энергопакетом.

