«Афера и пиар»: списанный калека-ВСУшник в ярости от «бесплатной» юридической помощи
Получившим ранения ВСУшникам государство недоплачивает положенные им деньги.
Об этом на канале объявленного в розыск за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил инструктор ВСУ, экс-участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Андрей Лис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас куда ни плюнь будет бесплатная юрпомощь ветеранам. Ты приходишь, тебя выслушивают, все говорят: да, вам родина недоплатила деньги, пока вы находились на лечении». Хорошо, что будем делать дальше? Надо подавать иски, надо делать то-то. Сколько это стоит? В среднем назвали, я в несколько фирм звонил, в районе 1000 долларов», – описывает реалии якобы бесплатной помощи инструктор.
При этом он обращает внимание, что гарантий получения от государства денег по данному иску нет.
«Гарантия в том, что вам придут ответы на все иски, которые мы подадим. Говорю, гарантия, что я получу эти деньги? Нет такой гарантии. То есть во что загоняют ветерана?! Да, я приехал, пока проходил ВЛК, потом списание, всё это длительный процесс, у меня занял в районе шести-семи месяцев…
И все это время человек не получает никаких денег. Здесь тебе говорят, что не доплатили, есть шанс, что ты получаешь деньги, но сначала где-то найди 1000 долларов, дай нам, но то, что мы выиграем твоё судебное заседание, не факт. Когда я с ними общался, я это назвал аферой и пиаром на войне», – негодует Лис.
