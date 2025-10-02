Получившим ранения ВСУшникам государство недоплачивает положенные им деньги.

Об этом на канале объявленного в розыск за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил инструктор ВСУ, экс-участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Андрей Лис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас куда ни плюнь будет бесплатная юрпомощь ветеранам. Ты приходишь, тебя выслушивают, все говорят: да, вам родина недоплатила деньги, пока вы находились на лечении». Хорошо, что будем делать дальше? Надо подавать иски, надо делать то-то. Сколько это стоит? В среднем назвали, я в несколько фирм звонил, в районе 1000 долларов», – описывает реалии якобы бесплатной помощи инструктор.

При этом он обращает внимание, что гарантий получения от государства денег по данному иску нет.