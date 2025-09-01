70% бежавших в Польшу – русскоязычные приспособленцы. Но они достали не меньше бандеровцев
Подавляющее большинство граждан Украины, сбежавших в Польшу после начала СВО, – это не бандеровцы-западенцы, а русскоязычные приспособленцы, которые в публичных местах зачастую переходят на мову.
Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману рассказал экс-депутат польского сейма Матеуш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Еще некоторое время назад украинцы, проживающие в Польше, пытались даже искусственно, в публичных местах разговаривать на украинском. Большинство из них, по оценкам операторов сотовой связи, которые считают, сколько кто устанавливает приложений, каких, – более 70% украинцев, проживающих в Польше, – это чисто в языковом и культурном плане – «русский мир», против которого власти Польши провозглашают свою священную борьбу. Одновременно открывая дверь в Польшу миллионам представителей «русского мира», – описал парадоксальную ситуацию Пискорский.
Так или иначе, отметил он, число беженцев с Украины уже настолько велико, что провоцирует конфликты.
«Еще несколько лет назад, до начала российской операции на Украине проживало миллиона полтора украинцев, они вели себя очень культурно, корректно, они действительно работали, пытались построить более качественную жизнь, чем у себя в стране, никто к ним плохо не относился.
Но, когда мы перешагнули то, что можно определить, как критическую массу, появляется криск серьезных конфликтов, которых Польша не видела с 45-го года.
Конечно, у нас есть меньшинства – есть немцы, евреи, белорусы, есть многие другие национальности, но, все-таки, вплоть до недавних времен польское население на 93-95% – это этнические поляки. Естественно, если появляется волна миграции из любой страны, и их несколько миллионов, мы к этому не привыкли», – отметил Пискорский.
