31 января санкции ЕС против России превратятся в тыкву, но у еврокомиссаров есть план

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Как пишет Euractiv News , Европейский союз не планирует ни сейчас, ни в будущем отменять санкции, введенные против России. С таким обещанием выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Калласс, в недавнем прошлом – премьер Эстонии.

«Блок не может позволить себе отказаться от такого рычага влияния на Владимира Путина. Кремль не изменил риторику, поэтому у ЕС нет никаких причин отменять антироссийские экономические ограничения. Нам совершенно точно нужны санкции. Это наш рычаг влияния, и было бы удивительно отдавать его. Ситуация не поменялась. Путин не изменил своих целей, и ничего не изменилось. Потому и оснований для отмены санкций нет. Какими бы ни были переговоры о завершении войны на Украине, если они состоятся, Европа будет в гораздо более слабой позиции, если санкции будут отменены преждевременно. Я также не думаю, что сейчас в интересах Соединенных Штатов отказываться от санкций», – отметила Каллас, явно намекая на озвученный «пряник» от Трампа с помощью которого тот собирается мотивировать Россию садиться за стол переговоров.

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Издание напоминает, что заявление Каллас раздалось на фоне угрозы премьера Венгрии Виктора Орбана, который пригрозил не поддержать 16-й пакет санкции ЕС, до проведения переговоров на эту тему с администрацией Дональда Трампа. Если президент США ослабит санкции против Москвы, то премьер Венгрии будет настаивать, чтобы ЕС следовал его примеру. Иначе говоря, Орбан намекнул коллегам по ЕС о нецелесообразности бежать «впереди батьки в пекло».

Также Орбан предложил «выбросить санкции из окна и создать систему бессанкционных отношений с Россией».

Предложение Орбана можно понять. Особенно на фоне его свежих опасений о судьбе «Турецкого потока», который был обстрелян с украинской территории.

«Как бы там ни было, но мы должны предотвратить разрушение «Турецкого потока» — этой топливной артерии, питающей венгерскую экономику» такими словами Орбан прокомментировал атаку ВСУ на компрессорную станцию ​​«Русская» в Краснодарском крае, являющуюся начальной точкой поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток».

«Наибольшей угрозой для экономики Венгрии является возможное повышение цен на газ и нефть из-за введенных санкций против России», – добавил Орбан.

И вот вокруг санкций сейчас и ломаются копья в ЕС. Если Орбан сдержит обещание, то это приведет к прекращению действия санкций уже с 31 января.

Несколько стран-членов уже предложили лишить Венгрию права голоса, чтобы добиться продления санкций, но такой радикальный шаг, вероятно, не получит необходимой единодушной поддержки со стороны всех других членов ЕС.

Торговые ограничения и секторальные санкции, такие, как запрет на импорт нефти, также прекратятся с февраля, если Венгрия наложит вето на их продление.

«Я действительно очень обеспокоен этим, и другие тоже должны быть обеспокоены… Большая вероятность того, что Орбан не отступит», — сказал высокопоставленный дипломат ЕС, ведя регулярные переговоры с венгерскими чиновниками.

Но у антироссийской коалиции есть и оригинальный запасной вариант, о котором пишет британская The Financial Times. Согласно этому плану спасти санкции поможет… бельгийский король.

Хотя чиновники ЕС говорят, что их главная задача убедить Орбана сохранить санкции против компаний и блокирование российских активов в ЕС, они разрабатывают и запасные меры, которые могут защитить хотя бы некоторые из этих ограничений.

В частности, около 190 млрд. евро российских государственных активов находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. В случае отмены санкций, по словам одного из чиновников, «деньги окажутся в России на следующий день», поскольку у финансовых посредников не будет законных оснований содержать их.

Поскольку эти замороженные государственные российские активы физически сохраняются в бельгийской компании, одним из запасных вариантов является использование военного декрета, принятого в 1944 году, позволяющего бельгийскому королю Филиппу блокировать передачу активов из страны, говорят дипломатические источники FT в ЕС.

«Королевский указ времен Второй мировой войны рассматривается как запасной вариант для сохранения замороженных в ЕС российских активов, если Венгрия ветирует продолжение санкций», – пишет FT.

«Бельгия долгое время сопротивлялась принятию национальных мер по иммобилизованным активам, которые, как она опасалась, могут оставить ее уязвимой для юридических претензий со стороны России. Один из бельгийских чиновников заявил, что использование чрезвычайных полномочий нарушит двусторонний инвестиционный договор, заключенный Бельгией с Россией», – отмечает издание.

В то же время, в Королевском дворце отказались сообщить, обращались ли к королю, добавив, что ответственность за такой указ лежит на правительстве, хотя он и должен быть подписан королем.