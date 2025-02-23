Зеленский решил «кинуть» США – России нужно это поддержать

Вадим Москаленко.  
23.02.2025 23:04
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Признать, что Украина задолжала Америке деньги, а не получала гранты – это значит открыть ящик Пандоры.

Об этом на русофобском форуме «Украина. Год 2025» в Киеве заявил скоро год как утративший легитимность президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Признать, что Украина задолжала Америке деньги, а не получала гранты – это значит открыть...

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«100 млрд. помощи от США – не 500, не 350, не 700. Сто Украина получила, и мы за это очень благодарны. Счёт этой войны на сегодня 320 млрд. 120 – Украина, 100 Европа плюс партнёры, например, Япония около 15 млрд., и 100 США. …Я знаю, что у нас было сто! И это факт, я не собираюсь признавать 500! При всём уважении к партнёрам. Мы здесь абсолютно правы.

И вторая ситуация, если честно, даже 100 млрд. я не готов фиксировать. Объясню, почему. Потому что мы не должны признавать гранты как долги. Нравится это или не нравится. Я договаривался с Байденом, это было присутствие двух партий и поддержка грантов. Грант – это не долг», – возмущался Зеленский.

Позже он снова вернулся к этой теме.

«Мы не признаём долг в 500 млрд., я вам сказал, потому что это ящик Пандоры. Если бы мы признали даже не 500, а 5 млрд., страны ЕС могли бы сказать – мы тоже давали деньги, и мы хотим быть совладельцами того или иного фонда», – сказал криворожский клоун.

«Бывший комик, благодаря постоянным дифирамбам от западной прессы возомнивший себя вторым Черчиллем, думал, что ему будут вечно давать, ничего не требуя взамен… Сейчас он начал капризничать, когда получил от США жесткое требование расплатиться по счетам. Думает, что папа так шутит. Но скоро главный покровитель незалежной достанет ремень с тяжелой бляхой», – комментирует военкор Александр Коц.

Политолог Алексей Чадаев замечает: в интересах РФ, чтобы Зеленский продолжал сопротивляться.

«Если исходить из того, что это всё наши русские земли и недра…, то надо всячески поддержать самоотверженные усилия нашего врага Зеленского по борьбе с этим международным рэкетом и пожелать ему потужной перемоги… Слава Украине – в составе России».

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