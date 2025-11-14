Зеленский лично отдавал распоряжения расхитителям госсобственности

Владимир Зеленский лично давил на министров, чтобы они выполняли указания его бизнес-партнера и близкого друга Тимура Миндича, который бежал из страны накануне обысков, связанных с масштабной коррупцией.

Об этом в эфире видеоблога телеведущей канала «Прямой» Алены Курбановой заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы верите в то, что какой-то просто бизнесмен Миндич вызывает к себе в офис министров, ставит им задачи грабить свои отрасли, в сумках получает миллионы, а эти министры при этом не переспрашивают президента, нужно ли выполнять задачи этого бизнесмена?

Если кто поверит, послушайте тогда запись, где Миндич, разговаривая с министром энергетики, посылает смску президенту. Президент тут же отзванивается министру, говорит: «Что ж ты там жалуешься, что с тобой не общаются. Приходи, поговорим». Это показывает, кто есть кто в организации. Миндич показал, что он работает напрямую с президентом. На смску ответ приходит в виде звонка немедленного», – отметил Луценко.

Он подчеркнул, что министр прекрасно понимал, что Миндич находится на прямой связи с президентом, которого не мог не спросить при встрече, нужно ли выполнять поставленные ему задачи.

«Предположим, один министр этого не спросил, но все пять [фигурирующих на «пленках»] не спросили у президента разрешения воровать деньги для какого-нибудь бизнесмена? Это очень фантастическая картина. Я допускаю, что президент не давал прямых команд. Я допускаю, что он не знал объема этого всего.

Но я не допускаю, что он не знал обо всей этой истории хотя бы базовых вещей, потому что пять министров, о которых идет речь на пока опубликованных «пленках», не знаю сколько их еще будет, это слишком много, чтобы верить, что это все происходило без самого высокого разрешения», – подчеркнул экс-генпрокурор.

