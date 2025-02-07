Заявления Трампа вызвали панику в европейских столицах – экс-глава МИД Украины

Анатолий Лапин.  
07.02.2025 12:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, США, Украина


В европейских столицах обеспокоены возможным выходом США из НАТО.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В европейских столицах обеспокоены возможным выходом США из НАТО. Об этом в эфире телеканала...

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«Мы живем в мире каких-то нормальных договоренностей, какого-то международного права, которые сейчас не соблюдаются не только Путиным и его осью, но мы видим попытки и наших партнеров проигнорировать договоренности, которые существовали. Я уже не говорю о том хаосе, который происходит в европейских столицах с каждым новым заявлением, что касается и торговых войн, и, что еще хуже, НАТО. Вот с этим вообще проблема.

Сколько бы ни пробовали наши друзья и партнеры заверить нас, что если не будет Соединенных Штатов, то НАТО нам поможет… я был послом Украины в НАТО и понимаю, что не будет США – не будет и НАТО. Основа этого альянса – это ядерный зонтик, который раскрыли над Европой Соединенные Штаты», – заявил Пристайко.

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