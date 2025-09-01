Запад с настороженностью следит за визитом Путина и Моди в Китай

Михаил Рябов.  
01.09.2025 10:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 389
 
Дзен, Индия, Китай, Политика, Россия, США


На Западе с настороженностью следят за начавшимся визитом Владимира Путина в Китай. На саммите ШОС он выступил с речью, где обвинил в войне на Украине страны НАТО, устроившие переворот в Киеве.

Путин призвал страны ШОС к созданию «собственной платёжно-расчётной и депозитарной инфраструктуры». По итогам заседания было принята декларация о запуске Банка развития ШОС.

«Если появится такой банк и отдельная расчетная система, то это мощнейший удар по доллару США. Сейчас при расчетах в долларах идет учет через корреспондентские счета банков США, и если что-то не нравится, или есть финансовые санкции от властей США, то операция блокируется», – поясняет политолог Марат Баширов.

Еще важная деталь: Путин около часа о чем-то беседовал в лимузине с премьером Индии, которая отказалась подчиняться требованиям США и прекращать закупку российской нефти.

 «Россия, Китай и Индия – это фундаментальная конструкция, которая на глазах меняет миропорядок. Глобалисты многократно пытались перетащить Индию к себе, играя на пограничных противоречиях с Китаем. Россия же всегда сохраняла отличные отношения и с Китаем, и с Индией. После введения 50% тарифов со стороны США отношения Индии с Россией ещё улучшились, и параллельно началась разрядка в отношениях Индии с Китаем. Вот это и есть многополярность… Как только Россия, Китай и Индия выйдут из долларовой зоны, западный колосс на глиняных ногах рухнет», – оптимистично предрекает политолог Александр Дугин.

Газета The Guardian отмечает, что кульминацией событий в Китае станет намеченный на среду парад в честь 80-летия разгрома милитаристской Японии. На трибуне должны совместно появиться лидеры Китая, России, КНДР и президент Ирана.

«Квартет, который западные политические и экономические аналитики назвали «осью потрясений».

Опрошенные изданием эксперты соглашаются, что в последнее время происходит сближение Индии, Китая и России, спровоцированное, в том числе, санкциями администрации Трампа.

«Я не уверен, что американские чиновники в полной мере осознают, насколько сильно они подорвали доверие за столь короткое время», –  сказал аналитик по Южной Азии Майкл Кугельман.

Ведущий телеканала SkyNews соглашается:

«Долгосрочные последствия войны на Украине могут выйти далеко за пределы Европы и изменить привычный нам мир…

Многие азиатские страны начали задумываться о том, о чём раньше даже не мечтали: об экономическом будущем, которое не зависит от американской финансовой инфраструктуры. Когда-то азиатские страны были крупнейшими покупателями американских государственных облигаций, отчасти для того, чтобы получить доллары, необходимые для покупки сырой нефти, которая обычно номинируется в американской валюте. Но после вторжения в Украину Россия начала продавать свою нефть без привязки к доллару».

