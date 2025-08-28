«Я собрал 10 корзин» – Лукашенко очарует саммит ШОС отборной бульбой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается привезти на саммит ШОС в Пекин 150 кг отборной картошки лучших белорусских сортов.

Об этом он рассказал сегодня в аграрном ОАО «Рассвет» в Могилевской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я собрал 10 корзин по три мешочка – по 5 кг. Завтра – в Китай, и каждому президенту, там подписано. Льняные мешки. Ну Путину, понятно. Он у меня просит картошки: дай своей белорусской. Весной говорит: нет картошки. Я ему: ты что говоришь в телевизор, ты ее вывез. Вот я ему сейчас привезу свежей картошки. И Си Цзиньпину – мешочки аккуратненькие», – сказал Лукашенко.

Журналист Дмитрий Севрюков считает, что картофель «становится символом не только сытости, но также и международного сотрудничества и мира» и заинтересует северокорейского лидера Ким Чен Ына.