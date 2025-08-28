«Я собрал 10 корзин» – Лукашенко очарует саммит ШОС отборной бульбой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается привезти на саммит ШОС в Пекин 150 кг отборной картошки лучших белорусских сортов.
Об этом он рассказал сегодня в аграрном ОАО «Рассвет» в Могилевской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я собрал 10 корзин по три мешочка – по 5 кг. Завтра – в Китай, и каждому президенту, там подписано. Льняные мешки. Ну Путину, понятно. Он у меня просит картошки: дай своей белорусской. Весной говорит: нет картошки. Я ему: ты что говоришь в телевизор, ты ее вывез. Вот я ему сейчас привезу свежей картошки. И Си Цзиньпину – мешочки аккуратненькие», – сказал Лукашенко.
Журналист Дмитрий Севрюков считает, что картофель «становится символом не только сытости, но также и международного сотрудничества и мира» и заинтересует северокорейского лидера Ким Чен Ына.
«Намерение Александра Лукашенко захватить с собой на мероприятие в Китае мешки с белорусской картошкой вовсе не выглядят поездкой в Тулу со своим самоваром, потому что перед Батькой открывается хорошая возможность показать товар лицом и на конкретном примере продемонстрировать возможности многополярных подходов к миру и торговле картофелем», – написал Севрюков в своем тгк.
