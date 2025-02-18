Встреча в Париже не добавила ясности по Украине, но усилила трещины в ЕС – The New York Times

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Американская The New York Times также анализирует итоги завершившегося ничем саммита Макрона в Париже.

«Пока США продвигают свой план по Украине, лидеры крупнейших европейских стран собрались в Париже, чтобы выработать собственную стратегию безопасности, поскольку американские представители готовятся начать переговоры с Россией по урегулированию военного конфликта на Украине без участия Европы», – говорится в публикации.

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Саммит в Елисейском дворце задумывался, как первый шаг к формированию координированного ответа Европы на новую американскую политику.

«Как это часто бывает, Макрон воспользовался вакуумом в европейском руководстве и созвал эту неформальную встречу, чтобы обсудить коллективный ответ на то, что многие воспринимают как отступление Америки от десятилетий ответственности за безопасность в Европе. Макрон сделал призывы к повышению европейского суверенитета и способности к самообороне отличительной чертой своего президентства, которое он иногда называет «стратегической автономией», менее зависимой от Вашингтона», – отмечается в материале.

Перед началом встречи Макрон провел 20-минутный телефонный разговор с Трампом.

Но представители администрации Трампа разочаровали участников собрания в Париже, дав понять, что не изменили своего подхода. По их мнению, именно Европа должна взять на себя основную финансовую и военную поддержку Украины в будущем.

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог признал, что у США пока нет четкого плана, и американские официалы сейчас находятся в режиме «выслушивания позиций».

Однако Келлог повторил свое мнение, что участие Европы в переговорах «нереалистично», а переговорный процесс должен вестись напрямую между Россией и Украиной при посредничестве США. Как отмечается, это «вызвало возмущение в европейских столицах».

Тем не менее, отмечается, что холодный душ от Келлога не изменил горячего желания европейских лидеров присутствовать за столом переговоров.

Отмечается, что на повестке дня в Париже обсуждались и другие вопросы: что готовы предложить европейские страны для обеспечения мирного соглашения по Украине в краткосрочной перспективе, а также способы защиты Европы в долгосрочной перспективе перед лицом «российской экспансионистской политики и возможного ослабления военной поддержки США».

Гости Макрона также обсуждали рост военных расходов и гарантии безопасности Украины после возможного мирного соглашения, включая вопрос о размещении войск на территории Незалежной.

Издание отмечает, что эта встреча была срочно организована после первого визита в Европу вице-президента США Дж. Д. Вэнса и министра обороны Пита Хегсета, итоги поездки которых, а особенно – выступление Вэнса в Мюнхене – «вызвали тревогу среди европейских лидеров — и своей тональностью, и тем, что они означают для будущего безопасности континента».

Речь Вэнса на мюнхенской конференции по безопасности, в которой не было ни слова про Украину, но зато содержалась резкая критика Европу за отход от демократии и препятствия диссидентам и создание атмосферы борьбы с инакомыслием в СМИ, стала «неприятным сюрпризом для союзников», – добавляет газета.

«Еще большим потрясением для них стали планы США начать мирные переговоры с Россией в Саудовской Аравии уже во вторник без участия украинских и европейских представителей», – добавляет издание.

Кроме того, переговоры с представителями новой администрации США усилили страхи европейцев о том, что Вашингтон может начать вывод тысяч американских военных из Европы, оставив континент уязвимым перед Россией.

Еще одна угроза — возможность того, что Трамп заключит сделку с Путиным, не учитывая интересы Украины и Европы.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в X после прибытия в Париж, что «безопасность Европы находится на переломном этапе», призвав к «срочному усилению обороны».

Бывший посол США при НАТО Иво Даалдер резюмирует итоги встречи в Париже:

«Теперь Европа понимает, что у них нет реального выбора и что они должны поддержать Украину, и именно этому посвящена эта встреча».

Впрочем, есть ли у ЕС реальная возможность заменить США для Киева – еще вопрос. А вот то, что встреча в Париже дополнительно расколола Европу – факт.