«Всё разбито» – на Украине готовятся к газовому Армагеддону зимой

Игорь Шкапа.  
11.09.2025 20:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 329
 
С наступлением холодов целые области на Украине останутся без газового снабжения.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«За этот год были мощнейшие удары по газовой инфраструктуре», – сказал Попенко.

Он отмечает, что повреждены распределительные узлы в Запорожской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Полтавской областях, а в Ивано-Франковской – подземные хранилища газа. Эксперт обращает внимание, что в ряде случае Россия для таких ударов задействовала десятки дронов.

По его словам, в Киевской области после попадания в распределительный узел «часть области два дня сидела без газа».

Гость эфира предупреждает, что с наступлением морозов ситуация усугубится.

«Если в Лубны прилетит еще 50 шахедов, то без газа останутся две-три области. Или в Запорожье», – говорит укро-специалист.

Он добавил, что ВС РФ поменяли стратегию, кроме энергетики, нанося удары по газовой инфраструктуре.

«Если в 22-м году мы восстанавливались после блэкаута максимум три-пять дней, то сейчас восстановить энергетическую инфраструктуру будет в разы сложнее. А газовую – нам надо недели. В Киеве небольшой узел, а вылетело 8-9 тысяч домохозяйств. А если попадает в такой узел, как Лубны, то это неделя-две без газа. Это для понимания сложности процессов, которые наступают», – резюмировал Попенко.

