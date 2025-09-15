«В течение короткого времени»: дроновые атаки по всей России могут усилиться десятикратно – Кедми

Максим Столяров.  
15.09.2025 17:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1189
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


С помощью западных стран Украина многократно нарастит дроновые удары по российским тылам.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Провокации будут усиливаться и увеличиваться, их будет больше и больше, и я бы не относился слишком легкомысленно к заявлению этого человека, который сидит на посту президента Украины, что очень скоро начнутся атаки беспилотников на порты города Ленинграда.

И это будет не только в тех размерах и качествах, которые были до сегодняшнего дня. В течение короткого времени количество и качество беспилотников вырастет в разы, если не в десятки раз. И к этому Россия должна быть готова», – сказал Кедми.

«Одновременно с этим будут атаки на стратегические, экономические, энергетические объекты России. Они будут более усилены, более эффективны, более массированы – и по всей территории России.

А дальше уже вопрос, какие меры Россия считает необходимыми для себя принять», – подытожил аналитик.

